Поврежденный в результате взрыва газового баллона дом в Заинске оцеплен для недопущения мародерства

Как передает Интерфакс, жильцов в него пока не пускают. Ранее сообщалось, что в 5-этажном доме при проведении ремонта взорвался газовый баллон. 8 человек были госпитализированы. Жилец, у которого шел ремонт, скончался в больнице. Из дома эвакуированы более 50-ти жильцов. Они временно размещены в Ледовом дворце. Судьба дома будет решена после детального обследования.