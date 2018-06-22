Поврежденный в результате взрыва газового баллона дом в Заинске оцеплен для недопущения мародерства
Как передает Интерфакс, жильцов в него пока не пускают. Ранее сообщалось, что в 5-этажном доме при проведении ремонта взорвался газовый баллон. 8 человек были госпитализированы. Жилец, у которого шел ремонт, скончался в больнице. Из дома эвакуированы более 50-ти жильцов. Они временно размещены в Ледовом дворце. Судьба дома будет решена после детального обследования.
Комментарии3
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neon001 22 июня 2018 | 21:11
скрепы чешутся что-нибудь взять...
ltvjrhfn1 22 июня 2018 | 21:26
neon001: После того, как ураган "Катрина" размыл часть системы дамб и насыпей, которые должны были спасать город от наводнения, более 80 процентов Нового Орлеана оказались затопленными.В затопленном городе орудуют банды мародеров. Мародерство приобретает все более масштабный характер и чтобы ему противодействовать в город вводятся все новые отряды полиции. Отряды национальной гвардии пытаются восстановить спокойствие в деловых кварталах города, более всего пострадавших от рук мародеров.
zloy_sok 22 июня 2018 | 21:24
Великое духовное стадо.... а еще весь мир хотят научить морали и нравственности...