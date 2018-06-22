Русский поэт, прозаик и переводчик Наум Коржавин скончался в США на 93-м году жизни
В начале Великой Отечественной войны он эвакуировался из Киева, в армию его не взяли из-за сильной близорукости. Несмотря на это, война помогла ему осознать величие духа русских людей. Об этом ранее говорил в эфире «Эха Москвы» сам Наум Коржавин.
Коллеги называют смерть Коржавина большой утратой для русской литературы.
Комментарии6
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arye_11 22 июня 2018 | 20:39
Евтушенко, Шаинский, Коржавин...
Этак скоро придется вводить специальные гробовые рейсы "Америка-Россия" для мастеров русской культуры и литературы, которые на протяжении жизни весь свой талант отдали России, на старости как от чумы бежали от неё в Америку, но мертвыми пожелали вернуться в Россию.
patrikk_1 22 июня 2018 | 20:40
Русский поэт, прозаик и переводчик Наум Коржавин скончался в США на 93-м году жизни...
ppsh 22 июня 2018 | 20:51
Еврейский поэт, писавший на русском...
kryimsdiiick 22 июня 2018 | 20:59
ppsh: Значит, русский.
arye_11 22 июня 2018 | 21:00
kryimsdiiick:
Гетто избранничеств! Вал и ров.
Пощады не жди!
В сем христианнейшем из миров
Поэты - жиды!
(Марина Цветаева)
kryimsdiiick 22 июня 2018 | 21:35
arye_11: Цветаева не об этом, она об отрешенности поэта от обычных людей.