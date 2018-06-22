Русский поэт, прозаик и переводчик Наум Коржавин скончался в США на 93-м году жизни...

В начале Великой Отечественной войны он эвакуировался из Киева, в армию его не взяли из-за сильной близорукости. Несмотря на это, война помогла ему осознать величие духа русских людей. Об этом ранее говорил в эфире «Эха Москвы» сам Наум Коржавин.

Коллеги называют смерть Коржавина большой утратой для русской литературы.