По факту жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело

Вертолет потерпел крушение при облете нефтепровода и упал в болотистой местности. Обломки обнаружены с воздуха. На место выдвинулись спасатели. На борту находился один пилот. О его судьбе точных сведений нет. Предполагается, что он погиб. На земле жертв и разрушений не было.