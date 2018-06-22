По факту жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело
Вертолет потерпел крушение при облете нефтепровода и упал в болотистой местности. Обломки обнаружены с воздуха. На место выдвинулись спасатели. На борту находился один пилот. О его судьбе точных сведений нет. Предполагается, что он погиб. На земле жертв и разрушений не было.
Комментарии1
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lager23 22 июня 2018 | 20:44
Спасибо на том, что возбудились, этого более чем достаточно, господа путерасты!