Один человек погиб, 7 госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Заинске в Татарстане

16 жильцов одного из подъездов эвакуировали и временно расселили в Ледовом дворце. В доме серьезно пострадали перекрытия, и вопрос о его дальнейшей судьбе будет решен после детального обследования. В ближайшее время будет установлен размер ущерба. Затем будут приниматься решения о выделении помощи пострадавшим.