Один человек погиб, 7 госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Заинске в Татарстане
16 жильцов одного из подъездов эвакуировали и временно расселили в Ледовом дворце. В доме серьезно пострадали перекрытия, и вопрос о его дальнейшей судьбе будет решен после детального обследования. В ближайшее время будет установлен размер ущерба. Затем будут приниматься решения о выделении помощи пострадавшим.
Комментарии1
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lager23 22 июня 2018 | 20:41
Зато у страны есть действующий макет крылатой ракеты с ядерным двигателем и куча врагов....
Быстрее бы обещанный нацлидером прорыв!