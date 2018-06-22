Сборная Нигерии одержала победу над исландцами в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу
Игра в Волгограде завершилась со счетом 2:0.
Ранее сегодня сборная Бразилии выиграла у Коста-Рики и вышла в 1/8 финала турнира. Между тем, через час в Калининграде начнется матч между Сербией и Швейцарией.
Комментарии6
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patrikk_1 22 июня 2018 | 20:09
Сборная Нигерии одержала победу над исландцами в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу. Игра в Волгограде завершилась со счетом 2:0...
Блин, жалко исландцев, футболистов и болельщиков. Они так хорошо спели "Калинку", что покорили моё сердце.
sandro_007 22 июня 2018 | 20:13
patrikk_1:
Никогда так не болел за сборную Нигерии. Муса просто красавчик. Это шанс сборной Аргентины.
norgemann 22 июня 2018 | 20:15
patrikk_1: Чуда не произошло. Исландия проиграла.
ugiazov 22 июня 2018 | 21:22
norgemann: Какое чудо? Нигерийцы бегали по жаре как дома зимой, а бедные исландцы потом обливались.
wien 22 июня 2018 | 20:16
печально -(
nestor199 22 июня 2018 | 20:23
Не люблю футбол. Не смотрел матч.Огорочен неудачей исландцев.