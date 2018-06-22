Правительство Чехии поддержало законопроект об однополых браках...

Как передает Рейтер, закон будет принят, если наберет простое большинство голосов в 200-местном парламенте. О дате рассмотрения законопроекта парламентом пока ничего не сообщается.

Майские опросы общественного мнения показывают, что за легализацию однополых браков выступает половина чехов.