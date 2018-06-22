Правительство Чехии поддержало законопроект об однополых браках
Как передает Рейтер, закон будет принят, если наберет простое большинство голосов в 200-местном парламенте. О дате рассмотрения законопроекта парламентом пока ничего не сообщается.
Майские опросы общественного мнения показывают, что за легализацию однополых браков выступает половина чехов.
Комментарии12
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patrikk_1 22 июня 2018 | 20:14
Правительство Чехии поддержало законопроект об однополых браках...
Если легализуют педофилию, то правозащитник Юрий Дмитриев сможет попросить у них политическое убежище.
polsan 22 июня 2018 | 20:26
patrikk_1: lion64__2: putn_pnh: Как вы ребята однако новостью этой взволнованы то сильно, видать эта проблема ваша! )))
patrikk_1 22 июня 2018 | 20:34
polsan:
Ты наверное злой педераст и не любишь шуточки про геев?
polsan 22 июня 2018 | 20:37
patrikk_1: спешу тебя огорчить, и напомнить, что тебя тут банят и банят, а ты всё лезешь, чтобы гадости писать! ))
r88w556xl4 22 июня 2018 | 20:42
patrikk_1: Если легализуют педофилию
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Кстати, она у них легализована, целый сайты и форумы чешских педофилов есть.
А чем ещё знаменита современная Чехия, кроме половых извращений? Ни-чем. Ни научных, ни технических достижений, только чёрная содомитская дыра.
kryimsdiiick 22 июня 2018 | 21:03
r88w556xl4: а живут почище и побогаче чем в Раше
lion64__2 22 июня 2018 | 20:16
либерасты, вам всем пора в Чехию
freedom55 22 июня 2018 | 20:32
lion64__2: А тебе помоечник давно пора в баню.
putn_pnh 22 июня 2018 | 20:16
Этой самой рукой их президент пожимал руку Путина. Фу, ля.
klink 22 июня 2018 | 20:40
Это западная противоестественная дурь.
valia47 22 июня 2018 | 20:52
Они же ебнулись больше чем мы. Даже гордость какая-то за россиян. Даже Рамзан Кадыров кажется вполне приличным человеком. У нас далеко не все так плохо. Лучше чем в Чехии.
i_c_e 22 июня 2018 | 21:05
valia47: Да куда им. У нас за Покемонов сажают.