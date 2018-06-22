Роман Абрамович намерен снизить свою долю в капитале Первого канала

Как передает РБК, это связано с получением миллиардером израильского гражданства и приведением его активов в соответствие с законом о СМИ. Впрочем, представитель бизнесмена отказался комментировать Интерфаксу эти сообщения.

Ранее также сообщалось, что покупателем 4-процентного пакета Абрамовича может выступить один из действующих акционеров телеканала – возможно, «Национальная медиагруппа».