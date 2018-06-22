Роман Абрамович намерен снизить свою долю в капитале Первого канала
Как передает РБК, это связано с получением миллиардером израильского гражданства и приведением его активов в соответствие с законом о СМИ. Впрочем, представитель бизнесмена отказался комментировать Интерфаксу эти сообщения.
Ранее также сообщалось, что покупателем 4-процентного пакета Абрамовича может выступить один из действующих акционеров телеканала – возможно, «Национальная медиагруппа».
Комментарии14
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gregor 22 июня 2018 | 20:07
Роман Абрамович намерен снизить свою долю в капитале Первого канала
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А как 86 % а это посмотрят ?
Какое указание оно получило
zztop1960 22 июня 2018 | 20:07
Алодирующую или улюлюкающую за деньги и по команде массовку на российских ток-шоу уберут ?
sandro_007 22 июня 2018 | 20:17
zztop1960:
То-то смотрю Ваня засуетился и израильский паспорт получил.
novirusisch 22 июня 2018 | 20:21
zztop1960: С какой стати? Абрамович там был только номинальным держателем акций и ничего не решал
Он скромный человек, ему это не нужно.
Он приступил к выполнению обязанностей гражданина Израиля.
Российский миллиардер, недавно ставший гражданином Израиля, Роман Абрамович оплатил группе израильских детей поездку на чемпионат мира, сообщает "Аруц Шева".
Издание пишет, что он перевел шестизначную сумму благотворительной организации Fulfilling Dreams, в том числе для организации поездки группы детей с тяжелыми болезнями в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.
Об организации он узнал от Авраама Гранта.
Роман Абрамович оплатил перелет из Израиля в Россию и обратно, гостиницы и питание группы. Дети пробудут в России неделю.
В группе 68 человек. Дети побывают на трех матчах, в том числе уже побывали на игре, в которой мексиканцы сенсационно победили сборную Германии.
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Впрочем, он и раньше много в Израиле жертвовал.
kryimsdiiick 22 июня 2018 | 21:01
novirusisch: -Достойный сын своей Родины, как повезло Израилю.
polsan 22 июня 2018 | 20:21
zztop1960: их там немного и стоят они видать недорого, да и приходят туда практически одни и те же ))
timwlad75 22 июня 2018 | 20:44
zztop1960: Алодирующую или улюлюкающую за деньги и по команде массовку на российских ток-шоу уберут ?
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Да нет,в Израиле расширят.
А то уже всем тошно смотреть на всех каналах только на склоку двух евреев у которых три мнения .
Будут американские токшоу на израильском телевидении внедрять типа Голос,чтобы достойно принять Евроконкус певцов.
Нету площадок и опыта в Израиле чтобы принимать масштабные телевизионные шоу.
Все передачи это показ агрессивной склоки двух евреев у которых три мнения.но с обязательным окончанием СЛАВА АМЕРИКИ КОТОРАЯ НАС СПАСЁТ.
На Украине тоже самое. Агрессивная склока всех против всех и в конце СЛАВА АМЕРИКИ КОТОРАЯ НАС СПАСЁТ УНИЧТОЖИВ ВСЕХ НАШИХ ВРАГОВ ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ ВЕСЬ ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР.
jetsam 22 июня 2018 | 20:10
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Посадили в тюрьму наркомана и сифилитика. сидят.
вдруг у сифилитика нос отвалился, он его за решетку кинул,
потом ухо отвалилось его тоже за решетку выбросил.
Также и с другим ухом поступил.
Наркоман смотрит и говорит: "я смотрю ты потихоньку съе@ываешься?".
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putn_pnh 22 июня 2018 | 20:14
Ага. А еще во 2-м, 3-м и 5-м каналах, раше тудей и лайф.
ura_123 22 июня 2018 | 20:19
Нормальное такое наследство досталось пацанчику об Бори Березовского,так кстати удавившегося на галстуке...
zztop1960 22 июня 2018 | 20:36
Это же удар кувалдой по зомбоящику , может отключится , а может и будет временами работать
sasass 22 июня 2018 | 20:38
Абрамовича теперь постепенно раздевают не только пиндоcы ,но и другие народы...
lager23 22 июня 2018 | 20:51
Допрыгались, Первый переезжает в Тель-Авив, там тепло там фрукты...
kryimsdiiick 22 июня 2018 | 21:02
lager23: ... а здесь овощи))))