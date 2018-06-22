Наум Коржавин скончался в США на 93-м году жизни
Два года назад Наум Коржавин был удостоен национальной премии «Поэт».
Наум Коржавин будет похоронен в России, такова была его последняя воля. Об этом в беседе с корр. ТАСС сообщила в пятницу дочь поэта Елена Рубинштейн. «Его последнее желание было таково. Он всегда хотел, чтоб его похоронили в России, и много раз об этом говорил», — сказала она. В настоящее время организацией похорон на одном из московских кладбищ занимаются друзья семьи, уточнила Елена Рубинштейн.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
juche 22 июня 2018 | 20:14
Зачем в России? Потому что дешевле ?
kornik 22 июня 2018 | 20:15
Моё искреннее соболезнование родным, близким этого замечательного человека. Для меня он просто уснул, оставив людям своё замечательное творчество. Вечная ему память.
piter_ug 22 июня 2018 | 20:20
«Но после войн и революций.
Под все разъевшей темнотой
Мне так же некуда вернуться
С душой открытой и живой.
И мне навек безмерно близки
Равнины, что, как плат, белы,—
Всей мглой истории российской,
Всем блеском искр средь этой мглы.»
Н.К.
koshkaedu 22 июня 2018 | 20:23
Прекрасный поэт и очень добрый и порядочный человек!
zemljanka 22 июня 2018 | 20:23
Мир Мастеру в Вечности.