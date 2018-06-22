Русский поэт, прозаик и переводчик Наум Коржавин скончался в США на 93-м году жизни. Он был безусловным классиком русской литературы. Об этом «Эху Москвы» рассказал писатель Дмитрий Бак.

Два года назад Наум Коржавин был удостоен национальной премии «Поэт».

Наум Коржавин будет похоронен в России, такова была его последняя воля. Об этом в беседе с корр. ТАСС сообщила в пятницу дочь поэта Елена Рубинштейн. «Его последнее желание было таково. Он всегда хотел, чтоб его похоронили в России, и много раз об этом говорил», — сказала она. В настоящее время организацией похорон на одном из московских кладбищ занимаются друзья семьи, уточнила Елена Рубинштейн.