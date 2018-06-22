Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Татарстане скончался в больнице
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. После взрыва в Заинске были госпитализированы 8 человек.
Из дома эвакуированы 16 жильцов. Сейчас они временно размещены в Ледовом дворце. Решение о расселении дома будет принято после его детального обследования специалистами.
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