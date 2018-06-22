В Волгограде в самом разгаре матч Чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Исландии
В начале второго тайма нигерийцы вышли вперед. Счет 1:0.
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В начале второго тайма нигерийцы вышли вперед. Счет 1:0.
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Комментарии6
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danko1 22 июня 2018 | 19:36
Уже 2:0.
Дарят нигерийцы шанс Аргентине.
koshkaedu 22 июня 2018 | 20:01
danko1: Уже победа! Браво, нигерийцы!
sg90 22 июня 2018 | 19:46
Помниться исландия поддержали санкции против Росии? Получите, пидорасы, домой, на хер..
koshkaedu 22 июня 2018 | 20:12
sg90: Помнится, Исландия всегда первая осуждает Израиль в его борьбе против террористов Хамаса, всегда первая на лодках "флотилии т.н. свободы",
бабки нобелевские чокнутые на марксе-кастро-чегиваре.
vincenttt 22 июня 2018 | 19:51
Если бы не тупее тупого соплежуй "комментатор" орлов смотреть второй тайм одно удовольствие!...И спасибо Нигерии за шанс Месси!!
sg90 22 июня 2018 | 20:19
vincenttt:
Это пследний шанс месси взять в рот на ЧМ. Он никто, если не считать его сексуальные забавы..