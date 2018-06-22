Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Как передает Интерфакс, двое из них, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Еще пятеро в состоянии средней тяжести. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Из пострадавшего подъезда спасены три человека. Из дома эвакуированы 16 жильцов. В здании повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия. Для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения.