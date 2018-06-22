Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
Как передает Интерфакс, двое из них, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Еще пятеро в состоянии средней тяжести. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Из пострадавшего подъезда спасены три человека. Из дома эвакуированы 16 жильцов. В здании повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия. Для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения.
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sasass 22 июня 2018 | 20:00
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