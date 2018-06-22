Олег Сенцов категорически отказывается писать прошение президенту о помиловании
Осужденный в России по обвинению в подготовке теракта в Крыму Олег Сенцов категорически отказывается писать прошение президенту о помиловании. Об этом сообщил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе. Сегодня же украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила у директора ФСИН организовать ей встречу с Сенцовым из-за ухудшения его здоровья.
Сенцов уже 40 дней держит в колонии голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии15
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tom_tom 22 июня 2018 | 19:35
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patrikk_1 22 июня 2018 | 19:57
Олег Сенцов категорически отказывается писать прошение президенту о помиловании...
Хозяин - барин.
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 20:04
patrikk_1: какое отношение (кроме отношения Заложника) Сенцов имеет к пу????? почему Заложник должен писать прошение мучителю???
glebbalbesov 22 июня 2018 | 19:58
tom_tom: Ахахаха, стоят то они может и стоят, да кто их за эти деньги купит??? Особенно тех, у кого вообще ничего кроме виртуальных циферок и нет. Завтра выруби интернет и 4 из них станут стоить ровно 0.
andreykochnev 22 июня 2018 | 19:38
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
lion64__2 22 июня 2018 | 19:45
Что всё про этого поганого террориста каркают либерасты? Хозяева из Вашингтона приказали? Что-то про полковника Квачкова никто слова не сказал из "правозащитников". А там было несколько вердиктов присяжных о невиновности. Однако наплевали на эти решения и посадили, под диктовку обер-вора ржавого толика.
shlevet 22 июня 2018 | 19:46
Желаю ему дальнейшего улучшения фигуры =)):-)
mavviomi 22 июня 2018 | 19:46
Крыса - международный преступник!
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 20:05
mavviomi: как крысовод, УБЕДИТЕЛЬНО прошу не сравнивать кремлёвских гнид с Замечательнейшими животными ...
hunterhead 22 июня 2018 | 19:47
"Олег Сенцов категорически отказывается писать прошение президенту о помиловании"
Олег Сенцов - мужик. Что вам, путенские портянки, не грозит. :-D
venezianez49 22 июня 2018 | 19:57
hunterhead: "...Сенцов - мужик..." ..............................................................................
Весьма вероятно, но, кроме всего прочего, он ещё и идиот.
hunterhead 22 июня 2018 | 20:12
venezianez49: "Весьма вероятно, но, кроме всего прочего, он ещё и идиот."
Почему вы о себе говорите как о третьем лице, venezianez49? :-D
max3446 22 июня 2018 | 20:01
надо понимать одно, если сегодня пойти на поводу у террориста сенцова, завтра все зэки голодовку объявят. и что, давайтевсех выпустим, а может сразу отменим уголовный кодекс, чего уж там, хочешь электростанцию взорвать, да флаг тебе в руки. Хотите такой жизни? ну давайте, поддерживайте террориста. только когда от его рук не дай бог ваши близкие погибнут, вы себя в этом вините, а не Путина
timudjin 22 июня 2018 | 20:02
Кто у кого должен просить помилование, выяснится после смерти каждого. А пока, если мозгов нет, можно чугунному истукану душу продать, и ништяки разные за это иметь..
prusol 22 июня 2018 | 20:08
Ну он же планировал умереть. Так что "ухудшение" - это некоторое приближение к его цели. Всё как в поговорке про мужика, который сказал и сделал.