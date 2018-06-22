Осужденный в России по обвинению в подготовке теракта в Крыму Олег Сенцов категорически отказывается писать прошение президенту о помиловании. Об этом сообщил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе. Сегодня же украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила у директора ФСИН организовать ей встречу с Сенцовым из-за ухудшения его здоровья.

Сенцов уже 40 дней держит в колонии голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.