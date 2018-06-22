В первом тайме группового матча Чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Исландии счет так и не открыт
Игра проходит в Волгограде. Только что начался второй тайм.
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Игра проходит в Волгограде. Только что начался второй тайм.
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Комментарии2
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koshkaedu 22 июня 2018 | 19:12
Ура! Браво! Нигерия забила первый мяч в ворота Исландии. Вперёд, Нигерия!
sg90 22 июня 2018 | 19:15
И что с этим делать?
Все уже поставили на Исландию. А ведь ей с такой игрой не куй ловить.
Каждый ЧМ непредсказуем, Но ЭТОТ!!
Это лучший ЧМ проведенный до сих пор. Признают все. Кроме англов. Они пидарасы. То есть признают только люди. Смотри дальше.