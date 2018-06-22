В мэрии Киева поддержали идею назвать сквер у российского посольства в честь Бориса Немцова
Окончательное решение предстоит принять депутатам Киевсовета.
На заседании комиссии наименований Киевской горадминистрации сегодня были объявлены результаты общественных слушаний. Голоса разделились почти поровну: 357 человек высказались за то, чтобы назвать сквер у российского посольства в честь Бориса Немцова, и лишь на три меньше выступили против этой идеи. Что касается самих членов комиссии, то большинство из них – 15 человек – поддержали новое название. Двое воздержались, а против не проголосовал никто.
Согласно процедуре, теперь мэру Киева рекомендовано внести представление о наименовании сквера в Киевсовет. После этого решение примут депутаты, цитирует «Интерфакс» заявление замглавы Киевской администрации Алексея Резникова.
В честь Немцова ранее был назван сквер перед зданием российского посольства в Вильнюсе. Кроме того, имя убитого политика получила площадь в Вашингтона, которая также находится напротив входа в российское посольство.
Борис Немцов был убит в Москве несколькими выстрелами 27 февраля 2015 года. Заказчики преступления так и не были найдены.
Комментарии24
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ukrodupa404 22 июня 2018 | 19:08
Назовите лучше в " честь" голодного сенцова ! У вас дураков своих " героев " хватает ,а вы все у москалей выискиваете, клоуны !)))
novirusisch 22 июня 2018 | 19:17
Умер Наум Коржавин. Очень жалко. Великий был поэт и человек.
Но никто не вечен.Прожил очень достойную жизнь.
Наум Коржавин - Подонки
Вошли и сели за столом.
Им грош цена, но мы не пьём.
Веселье наше вмиг скосило.
Юнцы, молодчики, шпана,
Тут знают все: им грош цена.
Но все молчат: за ними - сила.
Какая сила, в чем она.
Я ж говорю: им грош цена.
Да, видно, жизнь подобна бреду.
Пусть презираем мы таких,
Но всё ж мы думаем о них,
А это тоже - их победа.
Они уселись и сидят.
Хоть знают, как на них глядят
Вокруг и всюду все другие.
Их очень много стало вдруг.
Они средь муз и средь наук,
Везде, где бьётся мысль России.
Они бездарны, как беда.
Зато уверены всегда,
Несут бездарность, словно Знамя.
У нас в идеях разнобой,
Они ж всегда верны одной
Простой и ясной - править нами.
1964
КАК ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ПОДОНКОВ ТЕХ ПОР ВИДНО ПО РОГОЖИНСКИМ ПОРТЯНКАМ НА ВСЕХ САЙТАХ
kapitonovih_36 22 июня 2018 | 19:19
novirusisch: всё говно концентрируется в усраине, в киеве особенно зловонное говно преобладает...
novirusisch 22 июня 2018 | 19:23
kapitonovih_36: ДА, ВСЕ ГОВНО, КОТОРОЕ НЕ ПОМЕСТИЛОСЬ В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ .
kukrynx 22 июня 2018 | 19:42
novirusisch: Всё правильно. Этот говнюк достал своим дебилизмом.
korikov 22 июня 2018 | 19:23
novirusisch:
Эти слова больше подходят к борцам с так называемым режимом, прямо буд-то о них сказано, о таких как Немцов, о анархистах, которые стали героями оскверняя храм, танцуя и вопя матов на амвоне, о тех, кто размещал банер с мужскими гениталиями на разводном мосту в Санкт-Петербурге во имя протиста против власти и так далее, и так далее. О вашем отмороженном обществе.
patrikk_1 22 июня 2018 | 19:24
В мэрии Киева поддержали идею назвать сквер у российского посольства в честь Бориса Немцова...
Сквер имени Бориса Немцова, а улицу - именем Ани Дурицкой. Этот сквер Немцова на улице Дурицкой, мог бы стать местом для обязательного посещения молодожёнами в день свадьбы.
novirusisch 22 июня 2018 | 19:29
korikov: Эти слова сказаны о таких мразях как ты.
Как же таких сволочей
Именно от вас он и уехал в Америку.
Понял, что с вами ему не ужиться.
Умный был очень
============
Наум Коржавин - Русской интеллигенции
Вьюга воет тончайшей свирелью,
И давно уложили детей...
Только Пушкин читает ноэли
Вольнодумцам неясных мастей.
Бьют в ладоши и "браво". А вскоре
Ветер севера трупы качал.
С этих дней и пошло твое горе,
Твоя радость, тоска и печаль.
И пошло - сквозь снега и заносы,
По годам летних засух и гроз...
Сколько было великих вопросов,
Принимавшихся всеми всерьез?
Ты в кровавых исканьях металась,
Цель забыв, затеряв вдалеке,
Но всегда о хорошем мечтала
Хоть за стойкою
вдрызг
в кабаке -
Трижды ругана, трижды воспета.
Вечно в страсти, всегда на краю...
За твою необузданность эту
Я, быть может, тебя и люблю.
Я могу вдруг упасть, опуститься
И возвыситься
дух затая,
Потому что во мне будет биться
Беспокойная
жилка твоя.
1944
Это он в 18 лет написал.
nns33 22 июня 2018 | 19:25
novirusisch: НАДОЕЛИ ПОТЕРИ...
Надоели потери.
Рознь религий - пуста,
В Магомета я верю
И в Исуса Христа.
Больше спорить не буду
И не спорю давно,
Моисея и Будду
Принимая равно.
Все, что теплится жизнью,
Не застыло навек...
Гордый дух атеизма
Чту - коль в нем человек.
Точных знаний и меры
В наши нет времена.
Чту любую я Веру,
Если Совесть она.
Только чтить не годится
И в кровавой борьбе
Ни костров инквизиций,
Ни ночей МГБ.
И ни хитрой дороги,
Пусть для блага она,-
Там под именем Бога
Правит Суд сатана.
Человек не бумага -
Стёр, и дело с концом.
Даже лгущий для блага -
Станет просто лжецом.
Бог для сердца отрада,
Человечья в нем стать.
Только дьяволов надо
От богов отличать.
Могший верить и биться,
Той науке никак
Человек обучиться
Не сумел за века.
Это в книгах и в хлебе
И в обычной судьбе.
Черт не в пекле, не в небе -
Рядом с Богом в тебе.
Верю в Бога любого
И в любую мечту.
В каждом - чту его Бога,
В каждом - черта не чту.
Вся планета больная...
Может, это - навек?
Ничего я не знаю. Знаю : Я человек. 1956г
good_night 22 июня 2018 | 19:26
novirusisch:
Ни одного стиха не приходит на ум
Из всех что написал Коржавин Наум!
novirusisch 22 июня 2018 | 19:34
good_night: Так он не для дебилов писал.
А ты явный дебил.
Но попробуй прочти. Хотя и не5 пойсмешь в силу своего дебилизма, но прочти
Наум Коржавин - На смерть Сталина
Все, с чем Россия
в старый мир врывалась,
Так что казалось, что ему пропасть,—
Все было смято... И одно осталось:
Его
неограниченная
власть.
Ведь он считал,
что к правде путь —
тяжелый,
А власть его
сквозь ложь
к ней приведет.
И вот он — мертв.
До правды не дошел он,
А ложь кругом трясиной нас сосет.
Его хоронят громко и поспешно
Ораторы,
на гроб кося глаза,
Как будто может он
из тьмы кромешной
Вернуться,
все забрать
и наказать.
Холодный траур,
стиль речей —
высокий.
Он всех давил
и не имел друзей...
Я сам не знаю,
злым иль добрым роком
Так много лет
он был для наших дней.
И лишь народ
к нему не посторонний,
Что вместе с ним
все время трудно жил,
Народ
в нем революцию
хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.
В его поступках
лжи так много было,
А свет знамен
их так скрывал в дыму,
Что сопоставить это все
не в силах —
Мы просто
слепо верили ему.
Моя страна!
Неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче
вся твоя судьба?
А может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить
никому не надо
И к правде ложь
не может привести.
Март 1953
lezhin 22 июня 2018 | 19:59
перед посольством украины разбить алею ангелов
lezhin 22 июня 2018 | 20:02
lezhin: с фотографиями убитых ими детей. Не этим ублюдкам нас в преступлениях обвинять
novirusisch 22 июня 2018 | 20:11
lezhin: Ага, устроить аллею распятых мальчиков в трусиках.
Я за.
Если одним из мальчиков ты будешь. Можно и без трусиков.
pravdatut 22 июня 2018 | 19:12
Слава Немцову, позор росийским убийцам!!
good_night 22 июня 2018 | 19:16
Не оригинально.
mavviomi 22 июня 2018 | 19:27
good_night: korikov: зато позорно для Крысы...
good_night 22 июня 2018 | 19:35
mavviomi:
Да ты, бандера канадский, ошибся, блин
Какой же Порошенко Крыса, он скорее Свин!
grazschdanin 22 июня 2018 | 19:17
Сквер Дурицкого.
Дурицкий сквер.
Ну для украинцев пойдет.
parasuk_ 22 июня 2018 | 19:18
Глупые хохлы как всегда опоздали - на протухшей тушке борыся уже дивидендов не заработаешь. Надо подождать когда из навального жертвенного кабанчика сделают
mavviomi 22 июня 2018 | 19:31
parasuk_: глупые кацапы думают, что дело в девидендах.
spitac 22 июня 2018 | 19:55
Ну, называют именем российского политика - разве это не положительный момент? А тут негодование... Неадэкваты ...
sasass 22 июня 2018 | 20:05
Цепная реакция уже идет с нарастанием и Россию заденет со временем эта реакция...
i_c_e 22 июня 2018 | 20:05
Это их право. Но почему не разорвать дипломатические отношения? Трубу наши на месте оставят, потому как до денег жадные. Граждане туда-сюда ездят всё-равно в большинстве через Белоруссию. Да и не связанные вещи проезд через границу и посольство. Непонятно.