В мэрии Киева поддержали идею назвать сквер у российского посольства в честь Бориса Немцова...

Окончательное решение предстоит принять депутатам Киевсовета.

На заседании комиссии наименований Киевской горадминистрации сегодня были объявлены результаты общественных слушаний. Голоса разделились почти поровну: 357 человек высказались за то, чтобы назвать сквер у российского посольства в честь Бориса Немцова, и лишь на три меньше выступили против этой идеи. Что касается самих членов комиссии, то большинство из них – 15 человек – поддержали новое название. Двое воздержались, а против не проголосовал никто.

Согласно процедуре, теперь мэру Киева рекомендовано внести представление о наименовании сквера в Киевсовет. После этого решение примут депутаты, цитирует «Интерфакс» заявление замглавы Киевской администрации Алексея Резникова.

В честь Немцова ранее был назван сквер перед зданием российского посольства в Вильнюсе. Кроме того, имя убитого политика получила площадь в Вашингтона, которая также находится напротив входа в российское посольство.

Борис Немцов был убит в Москве несколькими выстрелами 27 февраля 2015 года. Заказчики преступления так и не были найдены.