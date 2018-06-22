Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит директора ФСИН срочно предоставить ей право на посещение Олега Сенцова

У себя в Фейсбуке Денисова пишет, что говорила с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе. Он утверждает, что у Сенцова резко ухудшилось самочувствие в результате 40-дневной голодовки. Он почти не встает с постели. Врачи утверждают, что у него уже отказывают рецепторы. В видеообращении, опубликованном «Радио Свобода», Динзе опасается, что Сенцову в любой момент могут назначит принудительное кормление. Динзе утверждает, что Сенцов категорически отказывается писать прошение президенту о помиловании.

Власти напрасно игнорируют голодовку украинского режиссера. Это может привести к тяжелым последствиям, — утверждает руководитель программ «Внутренняя политика» московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Сенцов отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он уже 40 дней держит голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.