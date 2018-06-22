Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит директора ФСИН срочно предоставить ей право на посещение Олега Сенцова
У себя в Фейсбуке Денисова пишет, что говорила с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе. Он утверждает, что у Сенцова резко ухудшилось самочувствие в результате 40-дневной голодовки. Он почти не встает с постели. Врачи утверждают, что у него уже отказывают рецепторы. В видеообращении, опубликованном «Радио Свобода», Динзе опасается, что Сенцову в любой момент могут назначит принудительное кормление. Динзе утверждает, что Сенцов категорически отказывается писать прошение президенту о помиловании.
Власти напрасно игнорируют голодовку украинского режиссера. Это может привести к тяжелым последствиям, — утверждает руководитель программ «Внутренняя политика» московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
Сенцов отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он уже 40 дней держит голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ukrodupa404 22 июня 2018 | 19:05
Блеющего бориса опистюлили ,во сюжет !))))
На солиста рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова напали в Киеве 22 июня во время бесплатного концерта, который он давал на Пейзажной аллее. В руках у ультраправого активиста, выбежавшего на сцену, был самодельный плакат с оскорбительными надписями и беспорядочными ругательствами.
patrikk_1 22 июня 2018 | 19:19
В видеообращении, опубликованном «Радио Свобода», Динзе опасается, что Сенцову в любой момент могут назначит принудительное кормление...
Принудительное кормление Олега Сенцова - это преступление против личности. Пусть помрёт, если уж так он хочет.
iwan_feodorovich 22 июня 2018 | 19:34
patrikk_1: Спорим, не помрет.
lezhin 22 июня 2018 | 19:38
на украине есть тюрьмы, в которые запрещают доступ международным правозащитникам - а омбудсмен просит доступа к поправляющемуся голодающему террористу(согласно решению суда) в России. Олимпийские чемпионы из США принимают стероиды и тяжёлые наркотики, а американская антидопинговая ассоциация требует проверить российских футболистов.
banyi1 22 июня 2018 | 19:06
Не понял! Он что 40 дней без принудительного кормления??? Что это за существо такое? Может робот ? )
nestor199 22 июня 2018 | 19:32
banyi1: У него сейчас добровольное кормление, на пару килограмм голодая поправился.
nestor199 22 июня 2018 | 19:30
Предоставить право? А ху не хо?
jblack2 22 июня 2018 | 19:33
Украинские власти не разрешили российскому консулу посетить находящегося в застенках СБУ журналиста Вышинского.
Так, что все просьбы Денисовой следует обращать к гаранту Незалежной...