Девять человек пострадали, семь госпитализированы в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Заинске
Девять человек пострадали, семь госпитализированы, трое спасены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в татарском Заинске. Как передает Интерфакс, из дома эвакуированы 16 человек. В здании повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия. Спасатели не исключают, что под завалами может оставаться еще один человек. В готовность приведен санитарный вертолет для возможной эвакуации в больницы Казани.
Комментарии2
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pravdatut 22 июня 2018 | 19:14
Жилой дом или жилой барак??
alexis_l 22 июня 2018 | 19:28
pravdatut: Дом, пятиэтажка. Мышью и гуглом пользоваться умеете?