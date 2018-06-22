Девять человек пострадали, семь госпитализированы в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Заинске

Девять человек пострадали, семь госпитализированы, трое спасены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в татарском Заинске. Как передает Интерфакс, из дома эвакуированы 16 человек. В здании повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия. Спасатели не исключают, что под завалами может оставаться еще один человек. В готовность приведен санитарный вертолет для возможной эвакуации в больницы Казани.