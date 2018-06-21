В возрасте 92-х лет умер поэт Наум Коржавин
Известный российский поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Коржавин скончался сегодня в возрасте 92 лет. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщила поэтесса Вероника Долина со ссылкой на дочь Коржавина.
В СССР в 47-м году за свои стихи Коржавин был арестован и провел 8 месяцев в изоляторе МГБ, после чего был сослан в Сибирь. В начале 70-х Коржавин эмигрировал в США и стал навещать родину только в перестроечные годы. Последние годы Коржавин жил в Штатах в Северной Каролине.
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