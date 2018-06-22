Министерство обороны в День памяти и скорби впервые публикует рассекреченные документы начала ВОВ

Министерство обороны в День памяти и скорби впервые публикует рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны.

Работу с материалами, в том числе их поиск и оцифровку, провел департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны совместно с центральным архивом ведомства.

В исторических документах содержится информация о первых сражениях июня 41-го. Так, каждый желающий может ознакомиться с копией 1-й директивы Народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко. Она призывает не поддаваться на провокации немецких войск, но быть в полной боевой готовности встретить внезапный удар. Также опубликован боевой приказ народного комиссара обороны, составленный начальником Генштаба Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны. Он, в частности, предписывает авиации уничтожать вражеские войска и самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск «на глубину германской территории до 150 километров», но «на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать». Впрочем, на обороте последнего листа стоит размашистая приписка Жукова синим карандашом: «Товарищу Ватутину. Румынию бомбить».

Впервые в проекте представлена трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса». На ней, кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск, обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта.

Среди экспонатов виртуальной выставки множество рассекреченных документов по Киевскому, Ленинградскому и Западному особым военным округам: приказы и донесения, оперативные и разведсводки, наградные листы с описаниями подвигов. Часть документов написана карандашами на тетрадных листах.

Есть тут и первые указы руководства страны о награждениях орденами и медалями рядовых бойцов и командиров Красной Армии. Отмечается, что это лишь малая толика свидетельств того невиданного массового героизма, о который разбился в прах гитлеровский «План Барбаросса».

В Минобороны подчеркивают, что этот беспрецедентный информационный ресурс «ставит заслон набирающей обороты

фальсификации истории» и «документально развенчивает многие лживые мифы».