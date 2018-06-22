Сторонники Алексея Навального намерены провести акции против пенсионной реформы в 33 российских городах

При этом они готовы и присоединиться к митингам профсоюзов, — сообщил политик в своем Ютьюб-канале.

В акциях протеста против повышения пенсионного возраста должны участвовать различные политические силы, — считает вице-президент российской Конфедерации труда, депутат-справедливорос Олег Шеин.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в интервью корреспонденту «Эха Москвы» категорически отверг сведения газеты «Ведомости» о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем по поводу пенсионной реформы и решительно отмежевался от согласования акций с Алексеем Навальным.

Газета «Ведомости» пишет, что заявленное участие профсоюзов в протестах против пенсионной реформы необходимо Кремлю для контроля над ситуацией. А для профсоюзов это возможность вернуть влияние.

Власти Москвы отказались согласовать митинг 4 июля против повышения пенсионного возраста, который хотят провести левые силы. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сказал «Эху Москвы», что организаторы с этим не согласны. Удальцов порекомендовал московским властям «не прикрываться футболом».

В Санкт-Петербурге коммунистам согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Несмотря на ограничения, действующие во время чемпионата мира по футболу, акция пройдет в центре города. Об этом «Эху Москвы» рассказала глава фракции КПРФ в местном парламенте Ольга Ходунова. Митинг должен состояться на следующей неделе.

Около тысячи человек по оценке организаторов вышли на митинг против повышения пенсионного возраста в Красноярске. Акция состоялась в одном из спальных районов города, передает Интерфакс. Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «Сдохнем дружно на работе», «Пенсионер звучит горько», «Нянчить внуков, а не пахать». Выступавшие возложили вину за повышение пенсионного возраста на правительство и, в частности, премьера Дмитрия Медведева.