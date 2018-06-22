Сторонники Алексея Навального намерены провести акции против пенсионной реформы в 33 российских городах
При этом они готовы и присоединиться к митингам профсоюзов, — сообщил политик в своем Ютьюб-канале.
В акциях протеста против повышения пенсионного возраста должны участвовать различные политические силы, — считает вице-президент российской Конфедерации труда, депутат-справедливорос Олег Шеин.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в интервью корреспонденту «Эха Москвы» категорически отверг сведения газеты «Ведомости» о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем по поводу пенсионной реформы и решительно отмежевался от согласования акций с Алексеем Навальным.
Газета «Ведомости» пишет, что заявленное участие профсоюзов в протестах против пенсионной реформы необходимо Кремлю для контроля над ситуацией. А для профсоюзов это возможность вернуть влияние.
Власти Москвы отказались согласовать митинг 4 июля против повышения пенсионного возраста, который хотят провести левые силы. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сказал «Эху Москвы», что организаторы с этим не согласны. Удальцов порекомендовал московским властям «не прикрываться футболом».
В Санкт-Петербурге коммунистам согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Несмотря на ограничения, действующие во время чемпионата мира по футболу, акция пройдет в центре города. Об этом «Эху Москвы» рассказала глава фракции КПРФ в местном парламенте Ольга Ходунова. Митинг должен состояться на следующей неделе.
Около тысячи человек по оценке организаторов вышли на митинг против повышения пенсионного возраста в Красноярске. Акция состоялась в одном из спальных районов города, передает Интерфакс. Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «Сдохнем дружно на работе», «Пенсионер звучит горько», «Нянчить внуков, а не пахать». Выступавшие возложили вину за повышение пенсионного возраста на правительство и, в частности, премьера Дмитрия Медведева.
Комментарии2
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ematveev 22 июня 2018 | 19:26
Мне интересно, за что будет топить Навальный: ЗА ПОВЫШЕНИЕ, как пару лет назад, или ПРОТИВ повышения, чтобы сейчас быть в тренде?
Брятья-либерасты, поясните?
С какими требованиями он планирует присоединиться?
sasass 22 июня 2018 | 20:17
Профсоюзам верить нельзя - они прихлебатели власти и хотят быть амортизаторами в этом протесте....