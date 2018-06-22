Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит директора ФСИН срочно предоставить ей право на посещение Олега Сенцова

У себя в Фейсбуке Денисова пишет, что говорила с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе. Он утверждает, что у Сенцова резко ухудшилось самочувствие в результате 40-дневной голодовки. Он почти не встает с постели. Врачи утверждают, что у него уже отказывают рецепторы.