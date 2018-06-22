Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит директора ФСИН срочно предоставить ей право на посещение Олега Сенцова
У себя в Фейсбуке Денисова пишет, что говорила с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе. Он утверждает, что у Сенцова резко ухудшилось самочувствие в результате 40-дневной голодовки. Он почти не встает с постели. Врачи утверждают, что у него уже отказывают рецепторы.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
romashka__ 22 июня 2018 | 18:39
Свободу украинцу Олегу Сенцову!
danko1 22 июня 2018 | 18:41
romashka__: Путин- убийца невинных людей.
Тысячами убивает. Что ему еще один, погибающий по его вине по сфальсифицированным обвинениям?
ukrodupa404 22 июня 2018 | 18:45
danko1: Да пес с ним , кто этих хохлов считает ,одним больше одним меньше !)
zztop1960 22 июня 2018 | 19:05
ukrodupa404: Вообще то это в России не принято считать своих людей за людей , от сюда и такие потери во время ВОВ , когда солдат гнали как скот на убой
sg90 22 июня 2018 | 19:01
Забавно эху читать
"Весьь мир протестует против заключения в застенки чк выдающихся режисеров (певиц, правозащитников, наркодилеров.. ) "
Если всех отпустят, эха без работы останется )))
Какой маразм, боже мой..
diximania1948 22 июня 2018 | 19:13
sg90: Лечись от маразма.