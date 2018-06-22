Торговая война между США и ЕС набирает обороты. Дональд Трамп пообещал ввести 20%-ные пошлины на автомобили из ЕС. По словам американского президента, это станет ответом США, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. После этого заявления Трампа акции европейских автопроизводителей демонстрируют падение.