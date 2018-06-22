Дональд Трамп пообещал ввести 20%-ные пошлины на автомобили из ЕС
Торговая война между США и ЕС набирает обороты. Дональд Трамп пообещал ввести 20%-ные пошлины на автомобили из ЕС. По словам американского президента, это станет ответом США, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. После этого заявления Трампа акции европейских автопроизводителей демонстрируют падение.
Комментарии2
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ukrodupa404 22 июня 2018 | 18:37
Давай Дональд ,жги ! Дави гейропу ,они в ответ введут налог на американские авто ! Чума на оба ваши дома ,твари !)))
banyi1 22 июня 2018 | 18:49
ukrodupa404: КНР, Южная Корея , мечтательно смотрят в небо, и ждут когда ЕС введёт санкции на ввоз айфонов из США )