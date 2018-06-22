Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в татарском Заинске
Как передает Интерфакс, они госпитализированы. В их числе 13-летняя девочка. У нее 70% ожогов тела. В результате происшествия обрушилась кровля 5-этажного дома. Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostapbey 22 июня 2018 | 18:55
Не можут русские люди щи варить не на валежнике. И не хочут ..
Никак даже..