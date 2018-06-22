Сенцов против помилования и не будет писать такого прошения президенту РФ
«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — сказал Д.Динзе агентству.
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«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — сказал Д.Динзе агентству.
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Комментарии41
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zztop1960 22 июня 2018 | 18:32
А зачем невиновному помилование ? Помилование просит виновный
dotore79 22 июня 2018 | 18:35
zztop1960: Совершенно верно! Раскаявшийся преступник просит, а Сенцов ещё не покаялся. Лишь после покаяния будет прощение.
kapitonovih_36 22 июня 2018 | 18:38
естественно...жрачка в России в разы лучше, чем в усраинской тюрьме...вон савченко с тоской вспоминает счастливые времена в русской тюрьме...
patrikk_1 22 июня 2018 | 18:43
«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — сказал Д.Динзе агентству...
Хочет прогнуть президента РФ, понадеявшись на всемогущество "Эха Москвы" и весёлого московского кагала, он решил поставить В.Путина на колени?
hastings 22 июня 2018 | 18:47
kapitonovih_36: баланда в наших тюрьмах в разы качественнее продуктовых товаров на Украине. И за язык и веру православную никто не гнобит.
ramun 22 июня 2018 | 19:03
kapitonovih_36: Дай Бог тебе попробовать.
kottigr1 22 июня 2018 | 18:57
dotore79: Зачем это антифашисту каяться перед Кремлевским фюрером ?
nelibermot19 22 июня 2018 | 19:01
Какое помилование, ему ещё 30 дней до рекорда Надии. Соберись, Сенцов, мы в тебя верим.
prusol 22 июня 2018 | 19:03
dotore79: Для помилования не требуется никакого "покаяния". Что же Вы такие серенькие и неграмотные?
hunterhead 22 июня 2018 | 19:11
dotore79: "Раскаявшийся преступник просит, а Сенцов ещё не покаялся."
Перед преступником Путеным невиновный должен просить прощения? Не смеши, портянка...
banyi1 22 июня 2018 | 18:36
zztop1960: Правильно! Пусть сидит )
nelibermot19 22 июня 2018 | 19:03
banyi1: блин, как бы мне 13кг сбросить? (из лишних 20)
fresh_breeze 22 июня 2018 | 18:38
zztop1960:
"А зачем невиновному помилование ? Помилование просит виновный"
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Вот именно. Тем более, что виновному в подготовке терактов помилование и не светит.
shplint_04 22 июня 2018 | 18:40
Ну, не хочет - не надо. Тем более что зачем? Его бригада врачей обслуживает, следят, чтобы поправлялся. Ничего этому Сенцову не грозит. Просто он воняет и всё.
hastings 22 июня 2018 | 18:45
zztop1960: Есть не хочет, помилования не хочет. Ему не угодишь!
sjuzanna 22 июня 2018 | 18:46
zztop1960: Пиротехник не виноват и в помиловании не нуждается.
hunterhead 22 июня 2018 | 19:17
sjuzanna: "Пиротехник не виноват и в помиловании не нуждается."
Что, уже все путенские портянки собрались на бал? Начните праздник - человек умрет из за вашего Путена.
parasuk_ 22 июня 2018 | 18:56
zztop1960: сенцов помнит, что с савченко на украинде сделали. Это здесь за него либероиды просят, а там про него уже и не вспомнят. Вот как с павленским получилось.
prof57 22 июня 2018 | 18:33
Не хочет, как Савченко сидеть в украинской тюрьме....
banyi1 22 июня 2018 | 18:33
Вот и хорошо! Хотя , если честно, плохо ( Сколько медперсонала на этого урода на 20 лет понадобится, что бы подкармливать, ужас! А это всё бабки..
croaker 22 июня 2018 | 18:38
Написать прошение о помиловании,значит, признать решение суда,т.е. признать то, в чём обвиняют - в терроризме.
banyi1 22 июня 2018 | 18:43
croaker: Да тяжёлый выбор для идейного террориста! Не признаешься - будут насильно кормить 20 лет (хотя может он уже привык и удовольствие получает), признаешься в любимую хохляндию - не ездок уже, замочат. Вот и выбирай)
sjuzanna 22 июня 2018 | 18:44
Значит не умирает.
omantic 22 июня 2018 | 18:48
Олегу Сенцову -бесконечное уважение и поддержка ! Мы знаем , на твоей стороне правда , ты всё-равно победишь !
banyi1 22 июня 2018 | 18:53
omantic: Или со щитом или на щите! Будь настоящим хероем, вспомни своего кумира бандеру)
kukrynx 22 июня 2018 | 18:57
banyi1: Твой кумир Колчак?
А сам из рода вертухаев?
zztop1960 22 июня 2018 | 19:15
kukrynx: Его кумир Павлик Морозов и Мальчиш Плохиш с красной звездой на лбу
prusol 22 июня 2018 | 19:16
omantic: Ваша "поддержка" в чём выражается? В оклике на этом сайте?
prusol 22 июня 2018 | 18:55
У Президента есть право помилования и без прошения.
gorboy 22 июня 2018 | 18:57
Гвозди бы делать из таких людей. Или хотя б президента Украині.
mavviomi 22 июня 2018 | 19:00
Кацапы - нелюди и фашисты. Народ Украины вас проклял!
kapitonovih_36 22 июня 2018 | 19:06
mavviomi: хи-хи...народ России насрал на хероев усраины с высокой колокольни....
mavviomi 22 июня 2018 | 19:09
kapitonovih_36: народ россии насрал у себя в прдъездах...
nicolay_zubov_a 22 июня 2018 | 19:28
mavviomi: Не провоцируйте в пользу чукистов.
hunterhead 22 июня 2018 | 19:24
kapitonovih_36: "хи-хи...народ России насрал на хероев усраины с высокой колокольни..."
Ты, путенская вонючка по кличке kapitonovih_36 за российский народ не говори. А вы, путенские портянки только срать и умеете. Ну, если ваши деревянные будки для вас высокие колокольни...:-D
kukrynx 22 июня 2018 | 19:26
kapitonovih_36: Это ты у нас "народ России"?
Несчастная страна...
prusol 22 июня 2018 | 19:00
Почему-то вспомнился фильм "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", эпизод когда Бриан Де Буагильбер говорит о том, что у льва просить пощады бесполезно, а король отвечает: " Бери её непрошеной".
mavviomi 22 июня 2018 | 19:06
prusol: Когда говориш про российскую власть и упоминаешь Крысу - все знаюь о ком речь...
prusol 22 июня 2018 | 19:25
mavviomi: Когда читаешь Ваши комментарии, то невольно вспоминаются слова из песни Высоцкого: "...Ну, сумасшедший, что возьмёшь..." Увы, тот случай, когда не пошло на пользу даже проживание в цивилизованной стране.
mavviomi 22 июня 2018 | 19:03
Любой кацап а этой же ситуации уже бы плакал, как плакали пойманные в Украине грушники.
mc_cloud 22 июня 2018 | 19:43
Зачем ему это!? Сейчас он герой, о котором говорит весь "цивилизованый" мир. Как только он выйдет, про него забудут как о других "героях", которые сейчас в других тюрьмах и о них ни кто не вспоминает.