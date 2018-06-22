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18:29, 22 июня 2018

Сенцов против помилования и не будет писать такого прошения президенту РФ

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на  20 лет колонии в  РФ, не  будет писать прошения о  помиловании, сообщил «Интерфаксу» в  пятницу его адвокат Дмитрий Динзе.

«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту»,  — сказал Д.Динзе агентству.

Комментарии

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zztop1960 22 июня 2018 | 18:32

А зачем невиновному помилование ? Помилование просит виновный

dotore79 22 июня 2018 | 18:35

zztop1960: Совершенно верно! Раскаявшийся преступник просит, а Сенцов ещё не покаялся. Лишь после покаяния будет прощение.

kapitonovih_36 22 июня 2018 | 18:38

естественно...жрачка в России в разы лучше, чем в усраинской тюрьме...вон савченко с тоской вспоминает счастливые времена в русской тюрьме...

patrikk_1 22 июня 2018 | 18:43

«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — сказал Д.Динзе агентству...

Хочет прогнуть президента РФ, понадеявшись на всемогущество "Эха Москвы" и весёлого московского кагала, он решил поставить В.Путина на колени?

hastings 22 июня 2018 | 18:47

kapitonovih_36: баланда в наших тюрьмах в разы качественнее продуктовых товаров на Украине. И за язык и веру православную никто не гнобит.

ramun 22 июня 2018 | 19:03

kapitonovih_36: Дай Бог тебе попробовать.

kottigr1 22 июня 2018 | 18:57

dotore79: Зачем это антифашисту каяться перед Кремлевским фюрером ?

nelibermot19 22 июня 2018 | 19:01

Какое помилование, ему ещё 30 дней до рекорда Надии. Соберись, Сенцов, мы в тебя верим.

prusol 22 июня 2018 | 19:03

dotore79: Для помилования не требуется никакого "покаяния". Что же Вы такие серенькие и неграмотные?

hunterhead 22 июня 2018 | 19:11

dotore79: "Раскаявшийся преступник просит, а Сенцов ещё не покаялся."

Перед преступником Путеным невиновный должен просить прощения? Не смеши, портянка...

banyi1 22 июня 2018 | 18:36

zztop1960: Правильно! Пусть сидит )

nelibermot19 22 июня 2018 | 19:03

banyi1: блин, как бы мне 13кг сбросить? (из лишних 20)

fresh_breeze 22 июня 2018 | 18:38

zztop1960:

"А зачем невиновному помилование ? Помилование просит виновный"
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Вот именно. Тем более, что виновному в подготовке терактов помилование и не светит.

shplint_04 22 июня 2018 | 18:40

Ну, не хочет - не надо. Тем более что зачем? Его бригада врачей обслуживает, следят, чтобы поправлялся. Ничего этому Сенцову не грозит. Просто он воняет и всё.

hastings 22 июня 2018 | 18:45

zztop1960: Есть не хочет, помилования не хочет. Ему не угодишь!

sjuzanna 22 июня 2018 | 18:46

zztop1960: Пиротехник не виноват и в помиловании не нуждается.

hunterhead 22 июня 2018 | 19:17

sjuzanna: "Пиротехник не виноват и в помиловании не нуждается."

Что, уже все путенские портянки собрались на бал? Начните праздник - человек умрет из за вашего Путена.

parasuk_ 22 июня 2018 | 18:56

zztop1960: сенцов помнит, что с савченко на украинде сделали. Это здесь за него либероиды просят, а там про него уже и не вспомнят. Вот как с павленским получилось.

prof57 22 июня 2018 | 18:33

Не хочет, как Савченко сидеть в украинской тюрьме....

banyi1 22 июня 2018 | 18:33

Вот и хорошо! Хотя , если честно, плохо ( Сколько медперсонала на этого урода на 20 лет понадобится, что бы подкармливать, ужас! А это всё бабки..

croaker 22 июня 2018 | 18:38

Написать прошение о помиловании,значит, признать решение суда,т.е. признать то, в чём обвиняют - в терроризме.

banyi1 22 июня 2018 | 18:43

croaker: Да тяжёлый выбор для идейного террориста! Не признаешься - будут насильно кормить 20 лет (хотя может он уже привык и удовольствие получает), признаешься в любимую хохляндию - не ездок уже, замочат. Вот и выбирай)

sjuzanna 22 июня 2018 | 18:44

Значит не умирает.

omantic 22 июня 2018 | 18:48

Олегу Сенцову -бесконечное уважение и поддержка ! Мы знаем , на твоей стороне правда , ты всё-равно победишь !

banyi1 22 июня 2018 | 18:53

omantic: Или со щитом или на щите! Будь настоящим хероем, вспомни своего кумира бандеру)

kukrynx 22 июня 2018 | 18:57

banyi1: Твой кумир Колчак?
А сам из рода вертухаев?

zztop1960 22 июня 2018 | 19:15

kukrynx: Его кумир Павлик Морозов и Мальчиш Плохиш с красной звездой на лбу

prusol 22 июня 2018 | 19:16

omantic: Ваша "поддержка" в чём выражается? В оклике на этом сайте?

prusol 22 июня 2018 | 18:55

У Президента есть право помилования и без прошения.

gorboy 22 июня 2018 | 18:57

Гвозди бы делать из таких людей. Или хотя б президента Украині.

mavviomi 22 июня 2018 | 19:00

Кацапы - нелюди и фашисты. Народ Украины вас проклял!

kapitonovih_36 22 июня 2018 | 19:06

mavviomi: хи-хи...народ России насрал на хероев усраины с высокой колокольни....

mavviomi 22 июня 2018 | 19:09

kapitonovih_36: народ россии насрал у себя в прдъездах...

nicolay_zubov_a 22 июня 2018 | 19:28

mavviomi: Не провоцируйте в пользу чукистов.

hunterhead 22 июня 2018 | 19:24

kapitonovih_36: "хи-хи...народ России насрал на хероев усраины с высокой колокольни..."

Ты, путенская вонючка по кличке kapitonovih_36 за российский народ не говори. А вы, путенские портянки только срать и умеете. Ну, если ваши деревянные будки для вас высокие колокольни...:-D

kukrynx 22 июня 2018 | 19:26

kapitonovih_36: Это ты у нас "народ России"?
Несчастная страна...

prusol 22 июня 2018 | 19:00

Почему-то вспомнился фильм "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", эпизод когда Бриан Де Буагильбер говорит о том, что у льва просить пощады бесполезно, а король отвечает: " Бери её непрошеной".

mavviomi 22 июня 2018 | 19:06

prusol: Когда говориш про российскую власть и упоминаешь Крысу - все знаюь о ком речь...

prusol 22 июня 2018 | 19:25

mavviomi: Когда читаешь Ваши комментарии, то невольно вспоминаются слова из песни Высоцкого: "...Ну, сумасшедший, что возьмёшь..." Увы, тот случай, когда не пошло на пользу даже проживание в цивилизованной стране.

mavviomi 22 июня 2018 | 19:03

Любой кацап а этой же ситуации уже бы плакал, как плакали пойманные в Украине грушники.

(комментарий скрыт)

mc_cloud 22 июня 2018 | 19:43

Зачем ему это!? Сейчас он герой, о котором говорит весь "цивилизованый" мир. Как только он выйдет, про него забудут как о других "героях", которые сейчас в других тюрьмах и о них ни кто не вспоминает.

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