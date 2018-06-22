Сенцов против помилования и не будет писать такого прошения президенту РФ

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии в РФ, не будет писать прошения о помиловании, сообщил «Интерфаксу» в пятницу его адвокат Дмитрий Динзе.

«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — сказал Д.Динзе агентству.