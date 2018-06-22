Во Франции завершено расследование по делу экс-премьера и бывшего кандидата в президенты страны Франсуа Фийона

Самому политику и его супруге были предъявлены обвинения в хищении государственных средств и в злоупотреблении общественным имуществом.

Скандал вокруг Франсуа Фийона разразился в самый разгар предвыборной президентской кампании в январе 2017 года. Кандидат-правоцентрист считался на тот момент без пяти минут президентом и, казалось, нужно подождать всего три месяца, и он триумфально въедет в Елисейский дворец. Но тут газета «Канар аншене», со ссылкой на неназванные источники, написала, что, будучи депутатом Национальной Ассамблеи, Фийон устроил свою жену и детей на должности помощников в собственном аппарате, где они в действительности не работали, а лишь получали зарплату – в итоге «заработав» таким образом в общей сложности несколько сотен тысяч евро. Правоохранительные органы по факту публикации тут же начали расследование, а самого Фийона и его жену то и дело вызывали на допросы. К дню выборов президента кандидат-правоцентрист был уже официально обвиняемым в хищении госсредств. Скандал не мог не сказаться на популярности политика. Вместо примерно 30 процентов, которые ему предрекали социологи в первом туре, он набрал лишь 20, уступив Эманюэлю Макрону и Марин Лё Пен, и не прошел во второй тур.

После выборов президента Франции об этом деле практически не вспоминали, что укрепило сторонников Франсуа Фийона во мнении, что прошлогодняя публикация в «Канар аншене» была организована верхушкой Социалистической партии, фактически поддержавшей на выборах Эмманюэля Макрона, а единственной целью слива был удар по репутации кандидата правых.

Впрочем, если верить телеканалу BFMTV, все это время специальное подразделение полиции по борьбе с финансовыми и налоговыми нарушениями спокойно вело расследование, проверив не только историю с фиктивными должностями членов семьи, но и другие финансовые дела экс-премьера. Например, получение беспроцентных кредитов, подарки от влиятельных друзей и деятельность созданной Фийоном консалтинговой фирмы. К настоящему моменты дело передано в судебные инстанции, которые и должны определить его дальнейшие перспективы.

Проиграв выборы президента, Франсуа Фийон ушел из политики и работает в частной юридической фирме.