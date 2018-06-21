Страны ОПЕК одобрили рост добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки

Соответствующее соглашение было достигнуто в Вене на заседании министров стран, входящих в организацию.

Повышение добычи нефти внесет большой вклад в удовлетворение дополнительного спроса, который может возникнуть во втором полугодии. Об этом журналистам заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Дополнительные квоты будут распределены между всеми участниками нефтяной сделки, добавил чиновник.

В делегациях разных стран приводят различные данные о фактическом росте добычи. Например, глава министерства нефти Нигерии Эммануэль Качикву заявил, что объем составит около 700 тысяч баррелей в сутки. По словам источника РИА Новости в иранской делегации, речь идет о 400 тысячах.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на решение ОПЕК, призвав страны, входящие в организацию, существенно увеличить добычу и тем самым держать цены на нефть на низком уровне.

О согласии повысить добычу ранее заявлял и министр энергетики России Александр Новак.

Сделка по ограничению нефтедобычи действует с начала прошлого года и с тех пор продлевалась уже дважды. Помимо стран ОПЕК, в ней участвует еще ряд государств, в том числе и Россия – расширенный формат носит название ОПЕК+. Достигнутую сегодня договоренность еще предстоит закрепить странам, не входящим в организацию.

После появления новостей о согласии повысить уровень добычи нефтяные котировки начали быстрый рост.

Россия и Саудовская Аравия могут создать альтернативу ОПЕК. В нее пригласят 24 страны – экспортеров нефти, сообщает Блумберг, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров. По данным агентства, новая структура может получить больший вес, чем ОПЕК. Известно, что Россия и Саудовская Аравия настаивают на увеличении добычи нефти, Иран выступает против. По правилам ОПЕК, решение организации должны приниматься единогласно.

Успех нового нефтяного картеля – аналога ОПЕК, который, по данным СМИ, планируют создать России и Саудовская Аравия, маловероятен в условиях, когда ситуация на рынке все больше зависит от США. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, комментируя информацию Bloomberg.

Он отметил, что, согласно прогнозам, США к 2030-му году могут удвоить добычу. В этом случае объем добываемой страной нефти превзойдет суммарную добычу России и Саудовской Аравии. В то же время, по словам эксперта, сейчас наступает период, когда ситуация на рынке в меньшей степени определяется договоренностями игроков, и в большей – соотношением спроса и предложения.

«В условиях, когда сейчас предложение на рынке нефти все больше и больше определяется еще одним игроком за пределами ОПЕК, то есть США, говорить о новом каком-то картеле, я думаю, большого смысла не имеет», — сказал он.

Кроме того, обратил внимание М.Крутихин, Россия и так не выполняла обязательства, взятые на себя по соглашению ОПЕК+, а Саудовская Аравия за последние два месяца вопреки существующим договоренностям резко нарастила добычу нефти. Учитывая это, поверить в успех нового картеля трудно, отметил эксперт.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, в новую структуру Россия и Саудовская Аравия пригласят 24 страны-экспортеров нефти, которые участвуют в соглашении по ограничению нефтедобычи ОПЕК+. По информации агентства, в картеле, который должен стать более весомым аналогом ОПЕК, крупные производители нефти, в частности Россия и Саудовская Аравия, получат больше голосов, тогда как в ОПЕК действует принцип «одна страна — один голос».