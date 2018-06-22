Кириллов: ОЗХО отказывается отправлять экспертов в Сирию для изучения химоружия боевиков

Организация по запрещению химического оружия отказывается отправлять экспертов в Сирию для изучения химоружия боевиков. Об этом сегодня заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, на освобожденных территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ. Кириллов заявил, что западные страны пытаются предоставить ОЗХО полномочия вносить обвинительные вердикты отдельным государствам и их руководству. Кириллов в частности назвал США, Великобританию и Францию.

Лабораторные исследования не смогли с точностью подтвердить выводы доклада ОЗХО по инциденту в Саракибе, — отметил генерал.

По словам Кириллова, одна группа экспертов нашла хлор в 14 пробах, а другая – ни в одной. Химоружие в Сирии боевики производили с использованием европейского оборудования, — заявил в свою очередь официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Ранее Запад обвинил Дамаск в хим.атаке на сирийский город в Думе. Власти Сирии утверждают, что никогда не применяли хим.оружие против мирных граждан, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Россия обвинила западные страны в фальсификации доказательств её причастности к химической атаке в Сирии.

Согласно заявлению, которое сегодня сделали представители МИДа и Минобороны России, США и их союзники опираются на фальсифицированные доказательства, — сообщает телеканал ABC News, — и цитируют обвинения в адрес США, Британии и Франции.

Спасательные группы Белые каски по словам российской стороны, распространили видео, в котором они работают на предполагаемом месте использования газа зарина. Москва утверждает, что в случае, если бы речь шла про ядовитые вещества, это было бы невозможно.

Ещё из высказанных сомнений было то, что повреждения, полученные на месте от бомбардировок выглядят подозрительно, сообщает телеканал, приводя слова представителя российского министерства иностранных дел: «Получается, что 100 кг канистры оставили без повреждений мебель и другие предметы, на которые они упали». Это невозможно.

В материале также говорится про то, что использование химического оружия при бомбардировке города Дума вызвало массированный ракетный удар американских, Британских и Французских сил.

При этом, Москва обвинила организацию по запрещению химического оружия, что она просто не обратила внимания на то, что повстанцы также владеют тоннами хлора и других токсических веществ. При этом, есть подозрения, что именно повстанческие ядовитые химикаты и могли быть использованы во время атаки.

Ранее похожие обвинения против Запада высказывал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает издание Staits Times. Он же не исключал участия в произошедшем повстанцев, которые борются с режимом президента Асада.

The New York Times обвиняет в химических атаках правящую коалицию. По данным издания, как минимум дважды за этот год Сирийская армия использовала похожую на хлор субстанцию в отношении военных и гражданских лиц. Издание также пишет, что Москва должна была знать о происходившем, так как химоружие использовалось на тех территориях, которые прилегают к местам операций российских военных.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. За это время погибло свыше 350 тысяч человек.