Татьяна Москалькова обещает еще раз запросить информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обещает еще раз запросить информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова. Адвокат осужденного Дмитрий Динзе утверждает, что у его подзащитного отказывают почки. Он голодает уже 40 дней, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
В Кремле еще не получили прошение о помиловании Олега Сенцова от имени генсека Совета Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что сложности с обменом Сенцова не связаны с тем, что он не признает себя гражданином России.
Комментарии6
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post_v 22 июня 2018 | 18:19
Песков - Потча Роисси вперде!
r88w556xl4 22 июня 2018 | 18:27
Он голодает уже 40 дней...
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Завтра срок Иисуса в пустыне переплюнет.
rampa 22 июня 2018 | 18:27
у кого Москалькова запрашивает информацию? Что она надеется получить в ответ. Может сама должна съездить и посмотреть
juju11 22 июня 2018 | 18:33
У кого она запрашивает информацию - у своего кота?
Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщает, что Олег похудел на тринадцать килограмм, у него отказывают почки и есть проблемы с сердцем, состояние предкритическое.(C)
nds 22 июня 2018 | 18:34
Самой съездить и посмотреть - слабо? Вроде бы сама говорила, что собирается то ли лично 22 июня побывать, то ли пустить к Сенцову представителей Украины. Или тогда уже знала, что врет - и про два килограмма прибавки в весе, и о хорошем самочувствии, и о датах приезда?
Сенцов - гражданин Украины, не просил российского гражданства, суд не смог доказать его вины, дело шито белыми нитками. Что, челюсти не разжать?
trans 22 июня 2018 | 18:35
Крыска путинская. Надеюсь господь ее покарает.