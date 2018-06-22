Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на чемпионате мира
В аэропорту Буэнос-Айреса он сказал журналистам: «мне 47 лет, я сделал глупость». Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой аргентинец просит россиянку повторить за ним непристойную фразу на испанском языке. Ролик вызвал широкий резонанс в Аргентине. Наше посольство даже призвало туриста принести публичные извинения. В итоге, у аргентинца отозвали паспорт болельщика. Еще один похожий скандал произошел с участием российского болельщика. Мужчина, который называет себя Русланом, обнял и поцеловал журналистку «Дойче Велле», когда она в прямом эфире вела репортаж из Москвы. Болельщик пришел в московский корпункт «Дойче Велле» и по скайпу попросил у девушки прощения.
Эта история также вызвала большой резонанс как в западных, так и в российских СМИ. Сама журналистка расценила произошедшее как сексуальное домогательство.
Комментарии2
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polsan 22 июня 2018 | 18:23
Эти два случая лишь показывают, что в прЫнципе футбольные болельщики во всём мире очень похожи друг на друга, а аргентинцы вообще братья по разуму! ))
gregor 22 июня 2018 | 18:23
Невежество и менталитет это синонимы.