Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на чемпионате мира

В аэропорту Буэнос-Айреса он сказал журналистам: «мне 47 лет, я сделал глупость». Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой аргентинец просит россиянку повторить за ним непристойную фразу на испанском языке. Ролик вызвал широкий резонанс в Аргентине. Наше посольство даже призвало туриста принести публичные извинения. В итоге, у аргентинца отозвали паспорт болельщика. Еще один похожий скандал произошел с участием российского болельщика. Мужчина, который называет себя Русланом, обнял и поцеловал журналистку «Дойче Велле», когда она в прямом эфире вела репортаж из Москвы. Болельщик пришел в московский корпункт «Дойче Велле» и по скайпу попросил у девушки прощения.

Эта история также вызвала большой резонанс как в западных, так и в российских СМИ. Сама журналистка расценила произошедшее как сексуальное домогательство.