Футболисты сборной Аргентины недовольны своим главным тренером
По данным аргентинских журналистов, члены сборной устроили собрание после проигрыша хорватам со счетом 0:3. Утверждается, что они единогласно проголосовали за то, чтобы Хорхе Сампаоли был отстранен от руководства командой в матче с нигерийцами. Сам Сампаоли считает, что одна из причин поражения Аргентины – это то, что хорватам удалось «выключить» Лионеля Месси из игры.
Аргентина теперь оказалась на грани вылета из группы. Что касается сборной Хорватии, то как раз ее целью – выход из группы заявил тренер сборной Златко Далич.
Заключительные игры группы Д состоятся 26 июня в Ростове-на-Дону.
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