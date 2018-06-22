Футболисты сборной Аргентины недовольны своим главным тренером

По данным аргентинских журналистов, члены сборной устроили собрание после проигрыша хорватам со счетом 0:3. Утверждается, что они единогласно проголосовали за то, чтобы Хорхе Сампаоли был отстранен от руководства командой в матче с нигерийцами. Сам Сампаоли считает, что одна из причин поражения Аргентины – это то, что хорватам удалось «выключить» Лионеля Месси из игры.

Аргентина теперь оказалась на грани вылета из группы. Что касается сборной Хорватии, то как раз ее целью – выход из группы заявил тренер сборной Златко Далич.

Заключительные игры группы Д состоятся 26 июня в Ростове-на-Дону.