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18:11, 22 июня 2018

Каждый четвертый россиянин верит в выход сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира

Это показал опрос ВЦИОМа. Число оптимистичных граждан России выросло почти в два раза после побед над командами Саудовской Аравии и Египта. 9% полагает теперь, что российская сборная может даже выйти в финал.

Футболисты сборной России сдали в этом году более 300 проб на допинг. Штаб команды ответил на провокации британской прессы и требования американского антидопингового агентства.

Британская газета The Telegraph обратилась в ФИФА с вопросом. Представители издания интересовались сколько проб на допинг сдали наши футболисты. Несколько ранее глава американского анти-допингового агентства Грист Тайгерт потребовал усилить контроль за нашими игроками. Подозрения по обе стороны океана вызвала физическая форма российских футболистов, который преобразились на чемпионате мира, а до этого показывали невнятный футбол. Англичане акцентируют внимание не том, что несколько игроков пробежали по ходу матчей больше 12 километров, а результат, показанный сборной, оказался лучше, чем любой из тех, что добивались в двух первый встречах хозяева чемпионатов мира. Естественно, журналисты не упустили шанса напомнить о Сочи, хотя, по сути, олимпийское дело, которое вело ВАДА, развалилось. Международная федерация футбола на запрос не отреагировала, хотя в прессе появлялась информация о том, что допинг-офицеры посещали тренировочные сборы национальной команды и в России и в Австрии. Пояснения дал врач сборной России Эдуард Безуглов, который рассказал о том, что проверки проходили и про линии УЕФА, и по линии РУСДА. Безуглов готов биться об заклад, что игроки других команд видели инспекторов гораздо реже, но он на обнародовании данных не настаивает.

Заключительный матч группового турнира сборная России сыграет в Самаре против команды Уругвая в понедельник 25 июня.

Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура Чемпионата мира по футболу. По мячу на последних минутах забили полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Неймар.

Игра едва не превратилась для бразильцев в настоящую драму. И не потому, что коста-риканцы имели хоть какие-то шансы победить: напротив, редчайшие контратаки футболистов в белой форме не создавали абсолютно никакой работы бразильскому вратарю Алиссону. Но и у самих пятикратных чемпионов мира ничего не получалось в атаке, особенно в первом тайме. То четко срабатывала защита коста-риканцев, то сохранял уверенность Кейлор Навас, вратарь мадридского Реала, на место которого, кстати, прочат как раз его бразильского коллегу Алиссона. А то и просто, что называется, не шло, несмотря на сокрушительный навал бразильцев. Коста-Рика временами играла грубо, регулярно зарабатывая фолы, сдерживая Неймара. В середине первого тайма нападающий Жезус забил из офсайда, а ближе к концу матча судья посмотрел видеоповтор и не стал назначать пенальти после падения в штрафной все того же Неймара. Оглушительная поддержка бразильских фанатов постепенно сменилась таким же сильным свистом: коста-риканцы, которых ничья, видимо, устраивала, никуда не торопились и затягивали игру. Назревала драма: сыгравшие первый матч вничью бразильцы рисковали и второй раз уйти с поля без победы. И все же Коста-Рика не смогла удержать равный счет. Уже в добавленное время Коутиньо из центра штрафной прокинул мяч между ног Наваса, а перед самым свистком Неймар, который не блистал в первом тайме, точно пробил после контратаки. Бразильской драмы не случилось, хотя о том, что она была близка красноречиво говорили слезы Неймара после игры. Болельщики в желто-зеленых футболках радовались, словно вышли в финал Чемпионата мира. Коста-Рика же после второго поражения потеряла шансы на выход из группы.

Соперники сборных Бразилии и Коста-Рики по группе Е — команды Сербии и Швейцарии — сыграют между собой в Калининграде в 21:00.

Комментарии

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ded64 22 июня 2018 | 18:17

Что то ВЦИОМ засуетился??? Везде успевают....

ignachio 22 июня 2018 | 18:26

Странно... Две трети значит не верят в российский футбол, а в Путина 86%.

minerr 22 июня 2018 | 18:40

вызвала физическая форма российских футболистов, КОТОРЫЙ преобразились на чемпионате мира
------

Похоже что вначале переводили с английского на таджикский, а потом уже на русский.

proxozhij 22 июня 2018 | 18:17

А Песков верит в победу в финале. У него так записано.

banyi1 22 июня 2018 | 18:27

Я уже ничему не удивлюсь, после игры Бразилии)

andy66 22 июня 2018 | 18:40

угу
в 1975 году 100% советских граждан верило в построение коммунизма )))

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