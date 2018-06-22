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Эксклюзив Эха 18:00, 22 июня 2018

Непопулярные меры, объявленные властями в последнее время, снизили рейтинг одобрения работы Путина и Медведева

Непопулярные меры, объявленные властями России в последнее время, а также рост цен на бензин, привели к снижению рейтинга одобрения работы Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. Как рассказал «Эху Москвы» представитель центра Михаил Мамонов, за неделю оценка деятельности президента уменьшилась на 5 процентных пунктов.

Отметим, что рейтинг доверия Владимира Путина не опускался до уровня 72% с декабря 2013-го года.

В России действительно наблюдается неудовлетворенность последними решениями властей, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Андрей Колесников.

Кстати, рейтинг доверия к некоторым политикам наоборот вырос. По данным ВЦИОМа, люди стали чуть больше доверять Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову, а также Алексею Навальному.

Падение рейтинга президента называет ожидаемым политолог Сергей Марков.

Повлиять на свой рейтинг может лично Владимир Путин, вмешавшись в ситуацию с повышением пенсионного возраста, — считает политолог Алексей Макаркин. По словам Макаркина, на рейтинг Путина могут повлиять итоги встречи с Дональдом Трампом, если она все же состоится.

Попытки госпропаганды оправдать повышение пенсионного возраста россияне раскусили сразу, — пишет сегодня «Новая газета». Автор публикации Кирилл Мартынов полагает, что у власти есть «план Б» – свалить все на Алексея Кудрина и других либералов.

Комментарии

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tag188 22 июня 2018 | 18:07

Путина?!
Путин даже не в курсе этих непопулярных мер! Песков сказал!111!!

laotszy 22 июня 2018 | 18:25

tag188: Внучок маршала Буденного пристроен.А где внучки других маршалов?:

andreykochnev 22 июня 2018 | 18:09

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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

danko1 22 июня 2018 | 18:11

Рейтинг Медведева и надо считать более менее точным рейтингом Путина, т.к. Медведев только его указания осуществляет.
Да и население, когда их все данные имеются, боятся называть реальное отношение к Путину, когда в отношении Медведева люди немного смелее.
Но вообще эти рейтинги напоминают опросы слепых о тонкости в различии цветов, когда зомбированные реальности не знают и транслируют зомбоящик.

nikolashin2017 22 июня 2018 | 18:15

danko1: их рейтинг - дырка от баранки:
воняйте,подлые портянки...

ded64 22 июня 2018 | 18:11

ВЦИОМ разогнать... Как так не ободряют... Радуются до ус...ру...

virgenu 22 июня 2018 | 18:19

Пришло время заняться внутренними проблемами и тут проявилась некомпетентность правительства и невозможность Путина свалить все провалы на кого то. Граждане ощутили, что такое 148-место по уровню коррупции и воровства бюджета в мире из 160-ти стран и уровень жизни на 42-ом месте в мире рядом с Камбоджей и Вьетнамом. оказывается Крымнаш, авантюры в Украине и Сирии, избыточное вооружение- обходятся слишком дорого для каждого россиянина.Путинский режим явно изжил себя.

idaforever 22 июня 2018 | 18:28

virgenu: причем - налогов обдирают больше и больше с себя снимают ответственности, как одна из последних - без страховок не будут от стихийных пожаров и потопов помогать,

inspector15 22 июня 2018 | 18:20

Рейтинг немножко упал. И стал отрицательным!

putn_pnh 22 июня 2018 | 18:23



Всего лишь снизили? Поделом будущим пенсионерам, которые не доживут.


sprav77 22 июня 2018 | 18:28

Непопулярные? Мягко сказано. Антинародные.

juju11 22 июня 2018 | 18:29

Утрутся и снова любовь взасос. Особенно пенсионерки- идиотки : " все равно любим своего президента".

eduard53 22 июня 2018 | 18:31

ИМХО, рейтинги кремлежуликов можно засунуть в общеизвестное место, им там самое место. Не сомневаюсь, что это ясно и социолухам, и самим кремлежуликам.
И вообще, верить и тем и дургим могут только, мягко говоря, либо сильно наивные люди с неторопливым развитием, либо прикремлённо-служивая братия...

sofist22 22 июня 2018 | 18:40

Если мне не изменяет моя понималка, то получается, что в рядах апологетов Путина из 77 человек 72 поддерживают повышение пенсионного возраста. Любопытно было бы узнать ответ вот на какой праздный вопрос: на сколько процентных пунктов упадёт рейтинг ВВП при поднятии пенсионного возраста до: а) 70 лет; б) 75? И на каком возрастном рубеже рейтинг надёжно обнулится?

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