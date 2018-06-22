Непопулярные меры, объявленные властями в последнее время, снизили рейтинг одобрения работы Путина и Медведева

Непопулярные меры, объявленные властями России в последнее время, а также рост цен на бензин, привели к снижению рейтинга одобрения работы Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. Как рассказал «Эху Москвы» представитель центра Михаил Мамонов, за неделю оценка деятельности президента уменьшилась на 5 процентных пунктов.

Отметим, что рейтинг доверия Владимира Путина не опускался до уровня 72% с декабря 2013-го года.

В России действительно наблюдается неудовлетворенность последними решениями властей, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Андрей Колесников.

Кстати, рейтинг доверия к некоторым политикам наоборот вырос. По данным ВЦИОМа, люди стали чуть больше доверять Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову, а также Алексею Навальному.

Падение рейтинга президента называет ожидаемым политолог Сергей Марков.

Повлиять на свой рейтинг может лично Владимир Путин, вмешавшись в ситуацию с повышением пенсионного возраста, — считает политолог Алексей Макаркин. По словам Макаркина, на рейтинг Путина могут повлиять итоги встречи с Дональдом Трампом, если она все же состоится.

Попытки госпропаганды оправдать повышение пенсионного возраста россияне раскусили сразу, — пишет сегодня «Новая газета». Автор публикации Кирилл Мартынов полагает, что у власти есть «план Б» – свалить все на Алексея Кудрина и других либералов.