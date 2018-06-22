Беспилотный автомобиль Яндекса успешно доехал из Москвы до Казани
Как сообщает ЮТьюб-канал Яндекса, во время путешествия (а это 780 километров и 11 часов пути) пилот-испытатель сидел в водительском кресле и был готов в любой момент взять управление на себя. Яндекс отмечает, что это первый случай, когда беспилотное авто преодолело такое большое расстояние.
Комментарии12
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ematveev 22 июня 2018 | 17:38
Сейчас братья-либерасты соберутся с духом и прокомментируют.
vilingrad 22 июня 2018 | 17:39
и был готов в любой момент взять управление на себя."
... и был готов спрыгнуть на хрен...а ведь вранье- к гадалке не ходи. Дерьмовый поисковик, как и все остальное в РФ- и что-то куда-то доехало.. ага:)
sg90 22 июня 2018 | 17:41
vilingrad:
Полное вранье. Читаю яндекс - пишут и мост построили, и ЧМ в России проходит. Во врут, да, скакаль. Пошли лучше горилку жрать, нас не наипешь, по братски..
r88w556xl4 22 июня 2018 | 17:51
vilingrad: Дерьмовый поисковик
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Вообще-то лучший для русскоязычных сайтов, превосходя Гугл в этом сегменте. И даже по количеству разработок Яндекс превосходит Гугл.
minerr 22 июня 2018 | 18:13
r88w556xl4: Но в некоторых случаях Гугле все-таки лучше - "Поисковая система Google предлагает ознакомиться с биографией президента Украины Петра Порошенко при запросе «поросенок»."
alexisgross_062018 22 июня 2018 | 18:38
minerr: Искусственный интеллект, встроенный в баллистический вычислитель М-110 А еще лучше - при команде "колорад мля" наводится в бедренную артерию ;)) Иногда колорадам отрывает яйца, но результат в целом положительный ;))
twenty_two 22 июня 2018 | 17:47
Круто, молодцы!
r88w556xl4 22 июня 2018 | 17:48
это первый случай, когда беспилотное авто преодолело такое большое расстояние.
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Нет, это должно было случиться в США! Или в Европе! Если это не так, значит это не правда, тут же Мордор.
s011ma 22 июня 2018 | 18:01
Почему-то вспомнился эпизод из "Ну, погоди!", где волк на катке по траве, по лесу едет...
murad_manapov 22 июня 2018 | 18:04
яндекс - это детище кремля. у них всё везде доедет.
trender 22 июня 2018 | 18:20
Ё-мобиль, что ли?
alexisgross_062018 22 июня 2018 | 18:35
И вот этот чудо-мобиль выехал от штаб квартиры Яндекса с улицы Льва Толстого ;)) Портянки вы знаете где улица Льва Толстого ? И в оконцовке через 11 часов доехал до центра Казани ;))
И простой вопрос, а где можно посмотреть эти 11 вояжа и статистику совершенных маневров и разрешенный коллизий ?