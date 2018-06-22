Беспилотный автомобиль Яндекса успешно доехал из Москвы до Казани

Как сообщает ЮТьюб-канал Яндекса, во время путешествия (а это 780 километров и 11 часов пути) пилот-испытатель сидел в водительском кресле и был готов в любой момент взять управление на себя. Яндекс отмечает, что это первый случай, когда беспилотное авто преодолело такое большое расстояние.