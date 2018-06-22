В Пензе сотрудников государственной компании «Волга» заставили пожертвовать дневную зарплату на строительство собора
В Пензе сотрудников государственной энергетической компании «Волга» заставили пожертвовать дневную зарплату на строительство Спасского кафедрального собора. Об этом сообщает местное издание «Пенза.Взгляд» со ссылкой на одного из сотрудников компании. По его словам, начальство придумало для этого лишний рабочий день, фактически объявив «субботник». Издание также опубликовало заявление одного из сотрудников компании, которое, как утверждается, было написано по распоряжению руководства.
Комментарии17
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hz6691 22 июня 2018 | 17:36
Возвращение старинных русских традиций - барщины и десятины.
kindman_a 22 июня 2018 | 17:42
А цирк там, в Пензе - не могут достроить уже пять лет: денег нет.
Идиоты.
edyatel 22 июня 2018 | 17:56
kindman_a: Вот потому и строят церковь, чтобы разместить там клоунов и хищников.
twenty_two 22 июня 2018 | 17:56
kindman_a: Цирк вернут РПЦ.
s011ma 22 июня 2018 | 17:58
kindman_a: Неужели при таких новостях ещё цирк нужен?
novyrusich 22 июня 2018 | 18:10
hz6691: Это нае..ушки называются.
Никто этот дополнительный день фактически не работал. Это совершенно никому не нужно.
Это сетевая компания с непрерывным производством, то 5есть и так работает каждый день и круглосуцточно.
так что что будут делать лишние люди непонятно.
просто людям начислили зарплату за лишний день, чтобы их не обидеть и они эти деньги отдалим. А с государства не убудет.
Это госкомпания.
yazva_sibirskaya 22 июня 2018 | 18:16
novyrusich: а какого хрена государство-то должно строить какой-то там собор, а? Не убудет, говоришь? Верни тогда мне мои налоги, а на свои строй какие хочешь храмы, балабол.
novyrusich 22 июня 2018 | 18:34
yazva_sibirskaya: А я разве сказал, что это правильно?
Я просто сказал, что непосредственно работников компании не ограбили, поступили гуманно. А могли бы просто приказать отдать дневной заработок.
И все бы отдалим. Заработки там очень хорошие.
Ну а что деньги компании на собор пошли....... а чьи деньги на все соборы идут?
Мы терпим, значит нам нравится. Или все равно.
prusol 22 июня 2018 | 17:43
Я в эту новость не верю. Такого просто не может быть.
polikarpich 22 июня 2018 | 17:52
А "террористы" и "экстремисты" - это, конечно же, Свидетели Иеговы. Которые всех грабят, обманывают, отнимают квартиры, мошенничают... Об этом все знают, благодаря "жёлтым" СМИ, но ни единого факта привести не могут.
А РПЦ, как всегда, ни при чём. "Невиноватая я, они сами пришли!".
ka_mate 22 июня 2018 | 17:52
Правильно сделали что заставили,будут больше молиться и меньше думать!
twenty_two 22 июня 2018 | 17:58
ka_mate: За стадо думают попы.
twenty_two 22 июня 2018 | 17:54
Цэ люби друзи, - духивнисть!
galla 22 июня 2018 | 17:55
А на детские сады, школы, спортивные площадки не жертвуют?
alex55 22 июня 2018 | 17:55
Когда же они лбы то себе вконец порасшибают, прости Гоподи....
s011ma 22 июня 2018 | 17:56
Они ещё недовольны! Подождите, скоро закон примут о церковной десятине.
oneoretwo 22 июня 2018 | 18:01
...все в рамках дзюдохерии: холопам сказали - холопы сделали...
(воровской инструментик (субботники, воскресники - рабский труд на благо власть имущих), объявленных вне закона (кпсс), смазан, исправен и находится в пользовании)