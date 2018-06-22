В Пензе сотрудников государственной компании «Волга» заставили пожертвовать дневную зарплату на строительство собора

В Пензе сотрудников государственной энергетической компании «Волга» заставили пожертвовать дневную зарплату на строительство Спасского кафедрального собора. Об этом сообщает местное издание «Пенза.Взгляд» со ссылкой на одного из сотрудников компании. По его словам, начальство придумало для этого лишний рабочий день, фактически объявив «субботник». Издание также опубликовало заявление одного из сотрудников компании, которое, как утверждается, было написано по распоряжению руководства.