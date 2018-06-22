Юристы Алексея Навального подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего»
Об этом у себя в твиттере сообщает юрист Любовь Соболь. Свою партию Навальный пытается зарегистрировать с 2014 года, однако Минюст ему всякий раз отказывал.
Комментарии9
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sergeya48 22 июня 2018 | 17:42
Дык и сейчас найдут причину, министерство лжи стоит на страже, воров и жуликов.
sandro_007 22 июня 2018 | 17:51
sergeya48:
Партия регресса плавно перекочевала в Россию без будущего.
grazschdanin 22 июня 2018 | 17:42
А "Партии прогресса" Алексея Навального, которая говорила о необходимости повышения пенсионного возраста дискредитировала себя?
murad_manapov 22 июня 2018 | 17:44
откажут. в россии ведь нет гражданина по фамилии Навальный. и будущего нет у россии.
gvs 22 июня 2018 | 17:48
Партию "Россия будущего" упорно банит партия "Россия позапрошлого" )))
fikus74 22 июня 2018 | 17:51
к гадалке не ходи - откажут.
parasuk_ 22 июня 2018 | 18:19
Партия это хорошо, сейчас навальный собирает дань с хомячков от случаю к случаю, а терь партийные взносы будут обязательными :)
fresh_breeze 22 июня 2018 | 18:27
"Россия будущего" по Навальному и всем тем, кто, маскируя финансовые потоки под МБХ, заряжает деньгами его, Навального, свору, это не что иное, как "Святые девяностые_2.0".
Пенсионный возраст повысили — это, конечно, свинство, по-другому не скажешь.
Но в "святых девяностых" реальная продолжительность жизни снижалась, а пенсионный возраст оставался на месте. Так что, обольщаться по этому поводу, думая, что сейчас гаже, чем было тогда, нет никаких причин.
nikolaitschi 22 июня 2018 | 18:33
Потрясающее упорство и беззаветность. Многого не понимаю, но к ним не липнет ложь и грязь. Если он захочет создать широкую платформу для близких по смыслу политиков, не вгоняя их в полную подчиненность (как, например, делают в Америке), но с жеским независимым аппаратом, то будущее за ним. Пока все эффектно, но для меня не очень привлекательно, слишком личностно и ... однобоко. На отрицании партии не строятся, они создаются на мечте. Но... буду поддерживать, как поддерживал, увы, пока, скорее, из-за безрыбья.