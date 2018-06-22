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17:30, 22 июня 2018

Юристы Алексея Навального подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего»

Об этом у себя в  твиттере сообщает юрист Любовь Соболь. Свою партию Навальный пытается зарегистрировать с 2014 года, однако Минюст ему всякий раз отказывал.

Комментарии

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sergeya48 22 июня 2018 | 17:42

Дык и сейчас найдут причину, министерство лжи стоит на страже, воров и жуликов.

sandro_007 22 июня 2018 | 17:51

sergeya48:
Партия регресса плавно перекочевала в Россию без будущего.

grazschdanin 22 июня 2018 | 17:42

А "Партии прогресса" Алексея Навального, которая говорила о необходимости повышения пенсионного возраста дискредитировала себя?

murad_manapov 22 июня 2018 | 17:44

откажут. в россии ведь нет гражданина по фамилии Навальный. и будущего нет у россии.

gvs 22 июня 2018 | 17:48

Партию "Россия будущего" упорно банит партия "Россия позапрошлого" )))

fikus74 22 июня 2018 | 17:51

к гадалке не ходи - откажут.

parasuk_ 22 июня 2018 | 18:19

Партия это хорошо, сейчас навальный собирает дань с хомячков от случаю к случаю, а терь партийные взносы будут обязательными :)

fresh_breeze 22 июня 2018 | 18:27

"Россия будущего" по Навальному и всем тем, кто, маскируя финансовые потоки под МБХ, заряжает деньгами его, Навального, свору, это не что иное, как "Святые девяностые_2.0".

Пенсионный возраст повысили — это, конечно, свинство, по-другому не скажешь.
Но в "святых девяностых" реальная продолжительность жизни снижалась, а пенсионный возраст оставался на месте. Так что, обольщаться по этому поводу, думая, что сейчас гаже, чем было тогда, нет никаких причин.

nikolaitschi 22 июня 2018 | 18:33

Потрясающее упорство и беззаветность. Многого не понимаю, но к ним не липнет ложь и грязь. Если он захочет создать широкую платформу для близких по смыслу политиков, не вгоняя их в полную подчиненность (как, например, делают в Америке), но с жеским независимым аппаратом, то будущее за ним. Пока все эффектно, но для меня не очень привлекательно, слишком личностно и ... однобоко. На отрицании партии не строятся, они создаются на мечте. Но... буду поддерживать, как поддерживал, увы, пока, скорее, из-за безрыбья.

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