Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе
Выясняются обстоятельства происшествия, в том числе и наличие пассажиров и членов экипажа на борту. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Обломки вертолета обнаружены с воздуха в болотистой местности. Пилота и возможных пассажиров разглядеть пока не удалось. На место выдвинулись спасатели.
Комментарии3
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hrenvam 22 июня 2018 | 17:43
С некоторых пор нам сообщают о "жесткой посадке", видимо не желая портить статистику по количеству авиакатастроф...
pravdatut 22 июня 2018 | 18:28
Отказали росдвигатели- упал.
nenepaletz 22 июня 2018 | 18:40
Может это вертолет с «Альфа Центавра»?
Оне сообщали, что у них пропал беспилотный грузовой пепелац.