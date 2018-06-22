Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе

Выясняются обстоятельства происшествия, в том числе и наличие пассажиров и членов экипажа на борту. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Обломки вертолета обнаружены с воздуха в болотистой местности. Пилота и возможных пассажиров разглядеть пока не удалось. На место выдвинулись спасатели.