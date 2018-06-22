Сборная Бразилии выходит в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу
Только что национальная сборная со счетом 2:0 одержала победу над командой Коста-Рики.
В 18 часов начнется матч Нигерия – Исландия.
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Только что национальная сборная со счетом 2:0 одержала победу над командой Коста-Рики.
В 18 часов начнется матч Нигерия – Исландия.
Конгрессмены США просят определить, отвечает ли Владимир Евтушенков критериям, которые подведут его под санкции
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Комментарии10
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juche 22 июня 2018 | 17:11
НЕТ. Швищы обыгрывают, братушек. Братушки бразилов. Щвицы Костарику. И все желто-зеленым .
lavrentiy79 22 июня 2018 | 17:11
Ой ли... Я бы не был столь категоричен...
j_partizan 22 июня 2018 | 17:12
Кунилингусов с победой!
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 17:12
С чего это вдруг выходит-то? Если проиграют Сербам, а Швейцария обыграет Коста-Рику, то никуда бразильцы не выходят, а садятся на самолет с аргентинцами и летят домой? Еще раз убеждаюсь, что веник набирает писак из укропов у шалмана.
ngilmutdinov 22 июня 2018 | 17:13
С какого перепугу Бразилия выходит в 1/8? Их могут обойти сербы и швейцарцы.
banyi1 22 июня 2018 | 17:20
ngilmutdinov: Я вот тоже новость не понял )))
wojskowy Марек Качоровски 22 июня 2018 | 17:43
ngilmutdinov: Швейцарцы да, а как может обойти Сербия, если у неё осталась одна игра , а она имеет всего 3 очка, т.е. больше 6 она уже набрать не может, а Бразилия уже имеет 7 очков.
ngilmutdinov 22 июня 2018 | 17:46
wojskowy: У Бразилии 4 очка, а у Сербии ещё 2 игры.
wojskowy Марек Качоровски 22 июня 2018 | 17:49
ngilmutdinov: Вы правы, плохо видать у меня с математикой.
oxlomon 22 июня 2018 | 17:33
Чё, таки победили?! Бывает же! Ни за что бы не поверил, судя по их игре.
Я смотрел только концовку основного времени второго тайма, и когда поглаженный по животику Неймар картинно упал на спину в штрафной К.-Р., мне показалось, что я смотрю какую-то дешёвую порнушку. На сём моменте, мысленно пожелав костариканцам заслуженной ничьей, TV я выключил.