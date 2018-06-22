Полиция Челябинска прекратила дело о хулиганстве против активистов, которые вышли с баннером «ФСБ – главный террорист»

Полиция Челябинска прекратила уголовное дело о хулиганстве против местных активистов, которые в феврале вышли с баннером «ФСБ – главный террорист». Как пишет «Медиазона», дело в отношении трех фигурантов прекращено за отсутствием состава преступления. Между тем, как отмечает это интернет-издание, некоторых из задержанных подвергали пыткам, после чего они давали признательные показания.