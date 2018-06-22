Полиция Челябинска прекратила дело о хулиганстве против активистов, которые вышли с баннером «ФСБ – главный террорист»
Полиция Челябинска прекратила уголовное дело о хулиганстве против местных активистов, которые в феврале вышли с баннером «ФСБ – главный террорист». Как пишет «Медиазона», дело в отношении трех фигурантов прекращено за отсутствием состава преступления. Между тем, как отмечает это интернет-издание, некоторых из задержанных подвергали пыткам, после чего они давали признательные показания.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 22 июня 2018 | 17:10
Неужели за правду у нас уже кое-где иногда дела уголовные перестали заводить?
trender 22 июня 2018 | 18:18
danko1: Публикация информации о преступлениях по закону не является преступлением.
И, наоборот, недонесение информации о терроризме преследуется УК.
huyt 22 июня 2018 | 17:11
Терроризмом занимался ещё Андропов. И на сайте их размещены в том числе и портреты предшественников-палачей- Берии, Ежова и Ягоды. А нынешние руководители этой организации видно считают себя их последователями. Ещё наверно чуть-чуть и садизм 30-50х годов опять вернётся в страну.
danko1 22 июня 2018 | 17:18
huyt: Уже вернулся и еще более зверский.
Теперь даже свидетелей пытают током, называя это "электродознавателями", о чем записки забывают в материалах уголовного дела.
А о зверских пытках током Сенцова и проходивших с ним по делу о "терроризме" на суде рассказывали, что ток пропускали через половые органы.
До этого, наверное, в 30-е годы не доходили. Сразу "гуманно" расстреливали.
murad_manapov 22 июня 2018 | 17:27
уволить всю мразь с работы в правоохранительных органах, допустивших возбуждение уголовного дела, это вопиющее преступление.
benny_point 22 июня 2018 | 17:33
... т.е в их в жопе всё же побывали бутылки! С чем и поздравляем активистов-главных пидарасов жополизоционеров!
vilingrad 22 июня 2018 | 17:37
benny_point: Чё, вертухай- родную контору грудью защищаешь, как Матросов? Сам свою жопу рвешь? Тебе зачтется доппайком, стукачок. Потом, конечно бросят, как падаль, на растерзание толпы. Но пока жри калории:)