Власти Москвы отказались согласовать митинг 4 июля против повышения пенсионного возраста
Они объяснили это действием указа президента о мерах безопасности на период проведения Чемпионата мира по футболу.
Организаторы акции направили в Правительство Москвы письмо с возражениями, и они будут добиваться согласования. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Удальцов порекомендовал московским властям не прикрываться футболом, потому что он никак не мешает осветить такую актуальную проблему как пенсионный возраст. Петербургским коммунистам согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Несмотря на ограничения во время Чемпионата, он пройдет в центре города, рассказала «Эху Москвы» глава фракции КПРФ в городском парламенте Ольга Ходунова.
Митинг пройдёт в середине следующей недели в Овсянниковском саду. Как пишет Фонтанка.ру, к акции присоединятся и сторонники «партии Роста».
Комментарии4
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huyt 22 июня 2018 | 17:08
Оленевод боится всяких митингов. Даже теперь на проспекте Сахарова за пределами Садового кольца.
harra 22 июня 2018 | 17:56
huyt: Походу в мэрию выросли поставки памперсов)))
nikolaitschi 22 июня 2018 | 17:20
А почему бы не запретить плату за проезд в транспорте?
donnarosadalvadores 22 июня 2018 | 18:08
Чо, запретили крепостным бунтовать))))))?