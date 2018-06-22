Песков: В Кремле не знают о прошении председателя Совета Европы о помиловании режиссера Олега Сенцова
В Кремле не знают о прошении председателя Совета Европы о помиловании режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Он же осужден, и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает. Тема обменов затрагивалась в ходе телефонного разговора Путина и Порошенко, и, собственно, в русле этих обсуждений на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран».
Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Сенцова необходимо помиловать.
Комментарии19
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chapter_2 22 июня 2018 | 17:03
SOS! Save Oleg Sentsov! 40 day hunger strike!
huyt 22 июня 2018 | 17:05
chapter_2: Конечно не знают. Сам наш солнцеликий узнал о повышении пенсионного возраста смотря телевизор. А ещё он не в курсе, кто же это были люди в зелёной форме в Крыму в феврале 2014 года.
danko1 22 июня 2018 | 17:08
huyt: Какая же мразь этот вор, коррупционер и лжец Песков, желавший печень оппозиционеров размазать. Только за то он должен на зоне быть, а не врать постоянно наглым образом.
Путин на коленях должен у Сенцова прощения просить за полностью сфальсифицированный приговор и зверские пытки.
novyrusich 22 июня 2018 | 17:13
danko1: Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает.
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Писькеов изображает идиота и говорит прямо прпотивоположное логике.
Де юре человека как раз нельзя против его воли сделать гражданином другой страны, только на основе того, что он оказался на оккупированной территории.
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 17:34
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны заочно приговорил президента Украины и еще семерых представителей украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.
novyrusich 22 июня 2018 | 17:48
podpindosov_net_01: маня подписовая, что ты так волнуешься, уже направили бригаду врачей к этим членам, вылечат их.
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Юрий Бирюков заявил, что украинские силовики «всех вылечат».
Советник президента Украины назвал деятельность «Украинского народного трибунала» в Луганске летним обострением психоза, передаёт РИА Новости.
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 17:31
danko1: Ты не оппозиционерка. Ты подукропница. Топишь за укропитеков больше чем за русских. Сама живешь в Майами при этом. Мразь.
novyrusich 22 июня 2018 | 17:50
podpindosov_net_01: д5би обосратая, завидуешь?
Да,кто-то живет в Майами а тебе приходится каждый день у начальника под столом сидеть, чтобы на боярышник заработать.
vezdehod 22 июня 2018 | 17:17
товарищ Песков опять Ничего не слышит и Не видит - видимо перегрелся на солнышке.
danko1 22 июня 2018 | 17:21
vezdehod: Песков не только себя идиотом выставляет, но и Россию варварской страной, где по сути инквизицию ввели за правду, а почта и интернет не работают.
prusol 22 июня 2018 | 17:11
chapter_2: До критического момента есть ещё двадцать дней.
post_v 22 июня 2018 | 17:04
"… а то письмо, сынок, в котором ты просишь денег, мы не получили…"
типичный ответ пресс-секретаря президента РФ
prusol 22 июня 2018 | 17:16
post_v: Нормальный, грамотный ответ.
ematveev 22 июня 2018 | 17:19
post_v:
"Прошение", по версии "цивилизованного мира" выглядит так:
===
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявил, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов должен быть помилован"
===
Или так:
===
Европарламент потребовал немедленного и безусловного освобождения Олега Сенцова, а также других «украинских политических заключенных».
===
Цитата:
"...1. Demands that the Russian authorities immediately and unconditionally release Oleg Sentsov and all other illegally detained Ukrainian citizens in Russia and on the Crimean peninsula; recalls that currently there are in total more than 70(2) Ukrainian political prisoners in Russia and in occupied Crimea;"
Цитата по European Parliament resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))
===
Самого же прошения нет.
Ягланд только заявлял о том, что готов его написать. Но, видимо, не удосужился.
bencionchik 22 июня 2018 | 17:11
Отольется... ох Отольется...
koshkaedu 22 июня 2018 | 17:16
Это лишь означает, что Владимир Владимирович хотел ответить г-ну (как его?)
Ягланду, но телефон не нашёл.
vlabumur 22 июня 2018 | 17:34
Песков: В Кремле не знают ......
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Генеральная линия в Кремле.
oneoretwo 22 июня 2018 | 17:35
...В Кремле не знают...
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...а там, в кремле, хот знают, что в туалете, когда по большому, надо штаны и трусы стягивать или уже почему ?
(изворОты подворотни)
abuvgrobu 22 июня 2018 | 17:37
Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Сенцова необходимо помиловать.
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А вот мой сосед Михаил Прошутин заявляет, что необходимо помиловать Брейвика.
И что ? В чем различия-то ? И тот, и этот - оба идейные. Один убийца, другой терорист.