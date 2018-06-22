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17:02, 22 июня 2018

Песков: В Кремле не знают о прошении председателя Совета Европы о помиловании режиссера Олега Сенцова

В Кремле не знают о прошении председателя Совета Европы о помиловании режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Он же осужден, и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает. Тема обменов затрагивалась в ходе телефонного разговора Путина и Порошенко, и, собственно, в русле этих обсуждений на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран».

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Сенцова необходимо помиловать.

Комментарии

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chapter_2 22 июня 2018 | 17:03

SOS! Save Oleg Sentsov! 40 day hunger strike!

huyt 22 июня 2018 | 17:05

chapter_2: Конечно не знают. Сам наш солнцеликий узнал о повышении пенсионного возраста смотря телевизор. А ещё он не в курсе, кто же это были люди в зелёной форме в Крыму в феврале 2014 года.

danko1 22 июня 2018 | 17:08

huyt: Какая же мразь этот вор, коррупционер и лжец Песков, желавший печень оппозиционеров размазать. Только за то он должен на зоне быть, а не врать постоянно наглым образом.
Путин на коленях должен у Сенцова прощения просить за полностью сфальсифицированный приговор и зверские пытки.

novyrusich 22 июня 2018 | 17:13

danko1: Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает.
===========
Писькеов изображает идиота и говорит прямо прпотивоположное логике.
Де юре человека как раз нельзя против его воли сделать гражданином другой страны, только на основе того, что он оказался на оккупированной территории.

podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 17:34

Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны заочно приговорил президента Украины и еще семерых представителей украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

novyrusich 22 июня 2018 | 17:48

podpindosov_net_01: маня подписовая, что ты так волнуешься, уже направили бригаду врачей к этим членам, вылечат их.
--------
Юрий Бирюков заявил, что украинские силовики «всех вылечат».

Советник президента Украины назвал деятельность «Украинского народного трибунала» в Луганске летним обострением психоза, передаёт РИА Новости.

podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 17:31

danko1: Ты не оппозиционерка. Ты подукропница. Топишь за укропитеков больше чем за русских. Сама живешь в Майами при этом. Мразь.

novyrusich 22 июня 2018 | 17:50

podpindosov_net_01: д5би обосратая, завидуешь?
Да,кто-то живет в Майами а тебе приходится каждый день у начальника под столом сидеть, чтобы на боярышник заработать.

vezdehod 22 июня 2018 | 17:17

товарищ Песков опять Ничего не слышит и Не видит - видимо перегрелся на солнышке.

danko1 22 июня 2018 | 17:21

vezdehod: Песков не только себя идиотом выставляет, но и Россию варварской страной, где по сути инквизицию ввели за правду, а почта и интернет не работают.

prusol 22 июня 2018 | 17:11

chapter_2: До критического момента есть ещё двадцать дней.

post_v 22 июня 2018 | 17:04

"… а то письмо, сынок, в котором ты просишь денег, мы не получили…"

типичный ответ пресс-секретаря президента РФ

prusol 22 июня 2018 | 17:16

post_v: Нормальный, грамотный ответ.

ematveev 22 июня 2018 | 17:19

post_v:

"Прошение", по версии "цивилизованного мира" выглядит так:

===
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявил, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов должен быть помилован"
===

Или так:

===
Европарламент потребовал немедленного и безусловного освобождения Олега Сенцова, а также других «украинских политических заключенных».
===

Цитата:

"...1. Demands that the Russian authorities immediately and unconditionally release Oleg Sentsov and all other illegally detained Ukrainian citizens in Russia and on the Crimean peninsula; recalls that currently there are in total more than 70(2) Ukrainian political prisoners in Russia and in occupied Crimea;"

Цитата по European Parliament resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))
===

Самого же прошения нет.
Ягланд только заявлял о том, что готов его написать. Но, видимо, не удосужился.

bencionchik 22 июня 2018 | 17:11

Отольется... ох Отольется...

koshkaedu 22 июня 2018 | 17:16

Это лишь означает, что Владимир Владимирович хотел ответить г-ну (как его?)
Ягланду, но телефон не нашёл.

vlabumur 22 июня 2018 | 17:34

Песков: В Кремле не знают ......
+++++++++++++++++++++++++++++++
Генеральная линия в Кремле.

oneoretwo 22 июня 2018 | 17:35

...В Кремле не знают...
--------------------------------
...а там, в кремле, хот знают, что в туалете, когда по большому, надо штаны и трусы стягивать или уже почему ?
(изворОты подворотни)

abuvgrobu 22 июня 2018 | 17:37

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Сенцова необходимо помиловать.
---------------------------------------------------------------------------------------
А вот мой сосед Михаил Прошутин заявляет, что необходимо помиловать Брейвика.
И что ? В чем различия-то ? И тот, и этот - оба идейные. Один убийца, другой терорист.

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