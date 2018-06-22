Песков: В Кремле не знают о прошении председателя Совета Европы о помиловании режиссера Олега Сенцова

В Кремле не знают о прошении председателя Совета Европы о помиловании режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Он же осужден, и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает. Тема обменов затрагивалась в ходе телефонного разговора Путина и Порошенко, и, собственно, в русле этих обсуждений на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран».

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Сенцова необходимо помиловать.