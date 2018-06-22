Страны ОПЕК согласились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

Такое соглашение было достигнуто в Вене на заседании министров стран, входящих в организацию.

Коллективное повышение добычи нефти внесет большой вклад в удовлетворение дополнительного спроса, который может возникнуть во втором полугодии. Об этом журналистам заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. По его словам, повышение точно не будет больше одного миллиона баррелей в день. Коллеги саудовского министра из других стран приводят разные данные. В частности, глава министерства нефти Нигерии Эммануэль Качикву заявил, что фактический рост составит около 700 тысяч баррелей в сутки. По словам источника РИА Новости в иранской делегации, речь идет о 400 тысячах.

Сделка по ограничению нефтедобычи действует с начала прошлого года и с тех пор продлевалась уже дважды. Помимо стран ОПЕК, в ней участвует еще ряд государств, в том числе и Россия – расширенный формат носит название ОПЕК+. Достигнутую сегодня договоренность еще предстоит закрепить странам, не входящим в организацию.

После появления новостей о согласии повысить уровень добычи нефтяные котировки выросли. Стоимость барреля нефти Brent на Лондонской бирже поднялась уже на 3 процента.