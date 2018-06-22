Страны ОПЕК согласились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки
Такое соглашение было достигнуто в Вене на заседании министров стран, входящих в организацию.
Коллективное повышение добычи нефти внесет большой вклад в удовлетворение дополнительного спроса, который может возникнуть во втором полугодии. Об этом журналистам заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. По его словам, повышение точно не будет больше одного миллиона баррелей в день. Коллеги саудовского министра из других стран приводят разные данные. В частности, глава министерства нефти Нигерии Эммануэль Качикву заявил, что фактический рост составит около 700 тысяч баррелей в сутки. По словам источника РИА Новости в иранской делегации, речь идет о 400 тысячах.
Сделка по ограничению нефтедобычи действует с начала прошлого года и с тех пор продлевалась уже дважды. Помимо стран ОПЕК, в ней участвует еще ряд государств, в том числе и Россия – расширенный формат носит название ОПЕК+. Достигнутую сегодня договоренность еще предстоит закрепить странам, не входящим в организацию.
После появления новостей о согласии повысить уровень добычи нефтяные котировки выросли. Стоимость барреля нефти Brent на Лондонской бирже поднялась уже на 3 процента.
Комментарии9
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ostapbey 22 июня 2018 | 17:04
А России и думать ничего не нужно..
Бензин подорожает, потому что нефть подешевеет.
Даже..
koshkaedu 22 июня 2018 | 17:10
Не понимаю. Объясните, пожалуйста. Больше нефти на рынке, а стоимость
её повышается. Это что за рынок? Может быть, повышается В ПРЕДВЕРИИ
увеличения?
tks 22 июня 2018 | 17:24
koshkaedu: Да, это необычно: правило - больше нефти, ниже цена... Блин! Как же я тупиццо, не догадалцо: Вова Путин тему разрулил!! Где Путин, там Победа! Везде!! и Всегда!!! Ура, товарищи-господа, ура!!
sempai 22 июня 2018 | 17:25
koshkaedu: Я могу высказать свое соображение ( оно чисто субъективное ) : Нефтедобывающие страны скорее опасаются дальнейшего роста цены на нефть, так как этот рост может привести к снижению спроса и затем и к снижению темпов роста основных ( определяющих ) экономик мира..., что чревато новым экономическим кризисом..., а это еще больше усугубит положение со спросом...Эти страны тем самым объемами добычи и предложения на рынок пытаются регулировать цены...
Однако, мне кажется, что определяющим сейчас для цен является возросший спрос и главное нефть не складывается в хранилища ( как ранее ) , а тратится ...
Но экономические кризисы связаны не только с ценами на энергоносители..., есть еще и другие факторы, которые время от времени наступают....И тогда никакими соглашениями между добывающими странами эти факторы не устранить , им остается лишь воспринимать это как неизбежный факт....и ждать нового цикла подъема мировой экономики..Такова судьба сырьевых экономик....
petrovich_spb 22 июня 2018 | 17:29
koshkaedu:
Что ж тут непонятного. Принцип уже лет двадцать одинаков: "Vova-vsegda-naebet".
pmasel 22 июня 2018 | 18:01
koshkaedu: Ожидали увеличения на 1,5 млн баррелей/сутки. Вот и отыгрывают спекулянты "положительную" новость.
koshkaedu 22 июня 2018 | 18:17
pmasel: Спасибо. Я всё понял, кроме одного: почему больше нефти, а цена растёт? Полгода назад Россия и С. Аравия снизила добычу нефти и цена здорово выросла. Какой же это, господа хорошие, рынок? Это МОНОПОЛИЯ, когда цена не регулируется, а назначается. Ау, Трамп, надо сланец подкачать: $3 за баррель
- это же грабёж и разорение.
tks 22 июня 2018 | 17:21
Нефть, нефть, нефть, наше Всё, и даже больше!! ;)))
oneoretwo 22 июня 2018 | 17:39
...примерно даже представляю, какому плешивому обмылку эта новость как серпомПо...