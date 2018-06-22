Разбившийся в Югре вертолет Ми-8 принадлежал пермской авиакомпании «Геликс»

Крушение произошло при облете трубопровода. Об этом Интерфаксу сообщили источники в экстренных службах. Вертолет упал в болотисто-лесистой местности вдали от населенных пунктов и транспортной инфраструктуры. Спасатели к месту аварии еще не добрались. Предварительно на борту был один пилот, но с воздуха среди обломков его заметить не удалось.