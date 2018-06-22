Разбившийся в Югре вертолет Ми-8 принадлежал пермской авиакомпании «Геликс»
Крушение произошло при облете трубопровода. Об этом Интерфаксу сообщили источники в экстренных службах. Вертолет упал в болотисто-лесистой местности вдали от населенных пунктов и транспортной инфраструктуры. Спасатели к месту аварии еще не добрались. Предварительно на борту был один пилот, но с воздуха среди обломков его заметить не удалось.
Комментарии1
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tag188 22 июня 2018 | 17:25
Предварительно на борту был один пилот
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Это не может быть Ми-8. У него экипаж 3 человека, у последних моделей 2.
Никто его в полет не выпустит с таким нарушением. Да и безумно дорого получится на Ми-8 трубопроводы облетать.
Это Ми-2, у него экипаж 1 человек.