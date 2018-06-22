В эти минуты в Петербурге идет второй тайм матча Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики

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Рамзан Кадыров
глава Чечни
Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека
Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…
Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России
Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…
Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку
По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…
Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа!
Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...
Министерство обороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны
Среди них и трофейная карта первого этапа «Плана Барбаросса»...
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...
«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!»
Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…
Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами»
В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…
Анастасия Федоренчик
блогер, журналист
Повысить нельзя отменить
Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…
Леонид Гозман
политик
На фоне Гитлера снимается семейство…
Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…
Сказано на «Свободе»
Лилия Шевцова: Красная черта, через которую не переступить
Надеяться на то, что Трамп все же окончательно рассорится с Европой и Европа примется искать успокоения в дружбе с Россией? Какая наивность!..
«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас»
Обращение к Президенту Российской Федерации…
гость:
Александр Аузан
декан экономического факультета МГУ
По пенсионерке я говорю, что здесь решение хотя бы отчасти правильное, но нет реформы. По налоговой системе, я считаю, что оно абсолютно неправильное с плохими последствиями…
Лев Шлосберг
член Федерального политкомитета партии «Яблоко»
Не обещал, но сделает
Если быть точным, то Владимир Путин обещал, что пенсионный возраст не будет повышен, «пока он президент». И поступил иначе…
Игорь Иртеньев
поэт
Банный месяц
Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…
Уровень одобрения деятельности президента и премьера в июне резко снизился
Это совпало по времени с анонсом некоторых непопулярных решений, таких как повышение ставки НДС и пенсионного возраста…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
К сожалению, все спортивные мероприятия, как абсолютно всё другое, у нас превращается в «освоялово» бюджета типа Баклан-Араны в Питере, которая стоила немыслимое число денег, и у которой потом баклан крышу продрал…
Александр Горный
блогер, Крым
Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились
Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…
Александр Невзоров
публицист
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Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака
Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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