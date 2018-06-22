Белоруссия запретила ввоз в республику птицы из Самарской, Пензенской и Курской областей России
Власти соседней страны мотивируют свое решение вспышкой в этих российских регионах высокопатогенного птичьего гриппа.
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Власти соседней страны мотивируют свое решение вспышкой в этих российских регионах высокопатогенного птичьего гриппа.
Комментарии5
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nns33 22 июня 2018 | 16:36
Ответка от " Батьки" прилетела.
benny_point 22 июня 2018 | 16:49
Значитс будять Люкашенко сваё малако пить сам! Нам фиалетоваво на ряшение Люкашенко!
ostapbey 22 июня 2018 | 16:57
benny_point: а много ли вы, как корова , даете молока?
Даже?
mancuss 22 июня 2018 | 16:54
Ну Батя ты и даешь!
askol2016 22 июня 2018 | 16:56
Я бы запретил ввоз сыра из Белоруссии по 600 - 900 рублей, а также других молочных продуктов по европейским ценам. Это продукты не для простых россиян , а для миллионеров