Валентин Юмашев стал советником президента России на общественных началах

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В 1997-1998 годах Юмашев руководил администрацией президента, когда во главе государства находился Борис Ельцин. Юмашев женат на его дочери Татьяне. Его дочь от первого брака Полина — супруга бизнесмена Олега Дерипаски.По данным источников РБК, Юмашев уже более 10 лет занимал пост советника президента, публично об этом не сообщалось. Путин также назначил своим советником по вопросам климата Абубакара Эдельгериева, который с 2012 года занимал должность главы правительства Чечни, а до этого был министром сельского хозяйства республики.