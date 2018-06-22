Валентин Юмашев стал советником президента России на общественных началах
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В 1997-1998 годах Юмашев руководил администрацией президента, когда во главе государства находился Борис Ельцин. Юмашев женат на его дочери Татьяне. Его дочь от первого брака Полина — супруга бизнесмена Олега Дерипаски.По данным источников РБК, Юмашев уже более 10 лет занимал пост советника президента, публично об этом не сообщалось. Путин также назначил своим советником по вопросам климата Абубакара Эдельгериева, который с 2012 года занимал должность главы правительства Чечни, а до этого был министром сельского хозяйства республики.
Комментарии5
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sokal123 22 июня 2018 | 16:42
Да ,советник известный , сейчас именно такой нужен пахану ,
polsan 22 июня 2018 | 16:47
Зять Ельцина - Валентин Юмашев уже 18 лет является советником президента на общественных началах. Так что ничего это не меняет. ))
yralez 22 июня 2018 | 16:55
Член семьи.......еще старой мафии.
v_o_v_a_n_1967 22 июня 2018 | 16:58
Наконец-то дождались. Это ответ некоторым тут дочкам Нарусовых, которые решили, что Собчакам везде у нас дорога. Ксении взять бы обоих ребёнков, и маленького и Виторгана. И рвануть на острова, любые причём. Но неумная девушка продолжает поиск правды, которая погребёт и саму несостоявшуюся президентшу, и её хорошенькую маму. А поделом. Успел слямзить что-то в святые 90-е, помалкивай.
vilingrad 22 июня 2018 | 16:58
Этот насоветует...