Москалькова просит свою украинскую коллегу помочь с организацией совместного посещения в СИЗО в Херсоне Вышинского
Татьяна Москалькова просит свою украинскую коллегу Людмилу Денисову помочь с организацией совместного посещения в СИЗО в Херсоне Кирилла Вышинского. Российский омбудсмен напоминает, что украинский закон позволяет местному уполномоченному по правам человека провести с собой любого человека, в том числе иностранца. Об этом РИА сообщила сама Москалькова. Ранее российский омбудсмен планировала посетить руководителя портала «РИА Новости Украина» в субботу, но позже уточнила, что поедет на Украину только после получения разрешения на проход в СИЗО.
Комментарии5
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podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 16:37
Эти укропы настоящие нелюди.
danko1 22 июня 2018 | 16:45
podpindosov_net_01: Нелюди те, кто Сенцова в терроризме обвинил за поджог двери штаба ЕР, в котором он даже не участвовал, когда штабы Навального постоянно громят безнаказанно.
Да и если планировали даже памятник Ленину взорвать на оккупированной территории, то это борьба с терроризмом, как уничтожение памяти основателя массового террора в современной России.
Нелюди те, кто вернул политзаключенных в Россию, кто забыл чем окончилась голодовка и смерть Марченко для страны.
И посещать украинских политзаключенных надо только после посещения Сенцова, перед которым Путин на коленях должен прощение вымаливать.
nns33 22 июня 2018 | 16:39
Посещать надо всех и вместе.Но в первую очередь Сенцова,т к его состояние критическое.
piterjanis 22 июня 2018 | 16:52
nns33: думаете уговорят Сенцова есть?
yralez 22 июня 2018 | 16:57
Тот крендель тоже голодает ?
Голодающий пропагондон.......картина эпическая.