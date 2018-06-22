Москалькова просит свою украинскую коллегу помочь с организацией совместного посещения в СИЗО в Херсоне Вышинского

Татьяна Москалькова просит свою украинскую коллегу Людмилу Денисову помочь с организацией совместного посещения в СИЗО в Херсоне Кирилла Вышинского. Российский омбудсмен напоминает, что украинский закон позволяет местному уполномоченному по правам человека провести с собой любого человека, в том числе иностранца. Об этом РИА сообщила сама Москалькова. Ранее российский омбудсмен планировала посетить руководителя портала «РИА Новости Украина» в субботу, но позже уточнила, что поедет на Украину только после получения разрешения на проход в СИЗО.