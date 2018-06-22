Двое американских конгрессменов просят проверить АФК «Система» Владимира Евтушенкова

Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уолкер требуют от главы Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео разобраться, попадают ли действия российского бизнесмена под закон об антироссийских санкциях. Законодатели напоминают, что акции МТС, подконтрольной АФК «Система», торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, при этом компании Евтушенкова, по их словам, участвовали «в масштабных инвестиционных и строительных проектах в Крыму».