Двое американских конгрессменов просят проверить АФК «Система» Владимира Евтушенкова
Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уолкер требуют от главы Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео разобраться, попадают ли действия российского бизнесмена под закон об антироссийских санкциях. Законодатели напоминают, что акции МТС, подконтрольной АФК «Система», торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, при этом компании Евтушенкова, по их словам, участвовали «в масштабных инвестиционных и строительных проектах в Крыму».
Комментарии1
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podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 16:35
Американцам все должны априори. А если нет - то бомбократия.