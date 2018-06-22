Страны ОПЕК договорились увеличить добычу в рамках венской сделки на 400 тысяч баррелей в сутки

Общий рост составит до 1-го миллиона баррелей. Об этом сообщают источники, близкие к совещанию стран-экспортеров. Впрочем, как говорит министр нефти Нигерии, фактический рост добычи нефти странами ОПЕК будет меньше и составит 700 тысяч баррелей в сутки. Сегодня же страны ОПЕК договорились принять Конго в организацию.