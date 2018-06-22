В Югре найдены обломки разбившегося вертолета Ми-8
Вертолет рухнул в болотистой местности. Как сообщают очевидцы, пилот предположительно погиб. По сведениям Интерфакса, других людей на борту не было. Вертолет мог принадлежать одной из нефтяных компаний. Какой именно, уточняется.
Комментарии3
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sergirusso 22 июня 2018 | 16:46
Давно птички не падали...
tag188 22 июня 2018 | 16:47
Вообще, сообщают, что пропала связь с вертолетом, облетающим нефтепровод.
Если облетал нефтепровод, то это Ми-8 быть не может. Их для таких целей никто использовать не будет -- очень дорого.
Так что, или не Ми-8, или не нефтепровод на самом деле облетал.
prusol 22 июня 2018 | 16:50
tag188: Он мог развалиться от старости?