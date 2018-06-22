Кириллов: ОЗХО отказывается отправлять экспертов в Сирию для изучения химоружия боевиков
Организация по запрещению химического оружия отказывается отправлять экспертов в Сирию для изучения химоружия боевиков. Об этом сегодня заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, на освобожденных территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ. Кириллов заявил, что западные страны пытаются предоставить ОЗХО полномочия вносить обвинительные вердикты отдельным государствам и их руководству. Кириллов в частности назвал США, Великобританию и Францию.
Химоружие в Сирии боевики производили с использованием европейского оборудования, — заявил в свою очередь официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Ранее Запад обвинил Дамаск в хим.атаке на сирийский город в Думе. Власти Сирии утверждают, что никогда не применяли хим.оружие против мирных граждан, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Комментарии4
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post_v 22 июня 2018 | 16:08
было бы удивительно, если бы российское ТВ показало российское оборудование у боевиков
хотя …
ведь способна же Россия выполнить глубочайшую модернизацию любой турбины "Сименс"
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 16:19
Правильно, лучше отказаться ехать, чем подставить хозяев-американцев. Ведь там на каждом боеприпасе метка мелкобритов или пиндосов.
radionews 22 июня 2018 | 16:40
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова врёт.
На фотографиях от 2017 года, где русские военные, которых врущий не менее гражданки Захаровой гражданин Путин уже трижды вывел из Сирии, зашли в костюмах химзащиты в цех по якобы производству химоружия, отчётливо видны не производственные линии, а готовое русское бинарное химическое оружие в соответствующей таре с соответствующей маркировкой.
Фото были сделаны корреспондентами ТАСС, РТ, и сгоряча выложены в русские СМИ, в том числе электронные.
Затем, когда русские сообразили, что таким образом они сами себя разоблачили, эти фото они быстренько изъяли, но все успели их себе скачать.
Так что даже закон о забвении не поможет другим русским: три года пройдут только ещё через два года.
apels 22 июня 2018 | 16:47
Россия входит в ОЗХО. Так что получается, что это Россия отказывается? Все это инфошум. Один генрал что-то брякнул :)
Как этот генерал хотел бы, чтобы эксперты ОЗХО исследовалихиморужие боевиков? Отправить экспертов к боевикам?:), или изучать то, что легко может быть муляжем, произведенным неизвестно кем? А вот если имеется факт применения боевиками, то вначале стоит изучить свидетельства, фотографии....