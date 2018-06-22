Москалькова еще раз запросит у ФСИН информацию о состоянии здоровья Сенцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова еще раз запросит у ФСИН информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Украинский режиссер, осужденный в России, уже 40 день держит голодовку.

Новый запрос связан с тревожными сообщениями СМИ, пояснила омбудсмен РИА Новости. Ранее Москалькова говорила, что по ее данным, голодающий дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и даже набрал в весе.

Это опроверг накануне адвокат режиссера Дмитрий Динзе. По его словам, за время голодовки в ямальской колонии «Белый медведь» Сенцов похудел на 13 кг и продолжает терять вес. У него начались проблемы с почками и сердцем. По свидетельству врачей колонии, кризисная ситуация со здоровьем режиссера может наступить в ближайшее время. Юрист подчеркнул, что голодовку его подзащитный не прекращал. Он также предположил, что Москалькову мог дезинформировать местный омбудсмен Анатолий Сак, который регулярно навещает Сенцова. По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию и она просила предоставить сведения о здоровье осужденного.

Напомним, украинский режиссер, отбывающий 20-летний срок по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России.